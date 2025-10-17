«Лион» арендовал Хатебура у «Ренна» по «правилу джокера»
Ханс Хатебур доиграет этот сезон в составе «Лиона».
«Олимпик» объявил об аренде полузащитника у «Ренна». Для этого было использовано так называемое правило джокера, позволяющее каждому клубу Лиги 1 подписать одного свободного агента или футболиста другой французской команды после закрытия трансферного окна.
Известный по выступлениям за «Аталанту» 31-летний нидерландец провел одну игру в текущем чемпионате Франции. Подробно со статистикой Хатебура можно ознакомиться здесь.
Фото: ol.fr
Кто победит в главном матче Бундеслиги?1646 голосов
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лиона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости