«Лион» арендовал Хатебура у «Ренна» по «правилу джокера»

Ханс Хатебур доиграет этот сезон в составе «Лиона».

«Олимпик » объявил об аренде полузащитника у «Ренна ». Для этого было использовано так называемое правило джокера, позволяющее каждому клубу Лиги 1 подписать одного свободного агента или футболиста другой французской команды после закрытия трансферного окна.

Известный по выступлениям за «Аталанту» 31-летний нидерландец провел одну игру в текущем чемпионате Франции. Подробно со статистикой Хатебура можно ознакомиться здесь .

Фото: ol.fr