Экс-президент ИИХФ Фазель получил гражданство России и стал совладельцем производителя яблок «Алма Холдинг» («Интерфакс»)

Теги ИИХФ Рене Фазель бизнес Геннадий Тимченко Хоккей

Экс-президент Международной федерации хоккея стал совладельцем российского производителя яблок.

На прошлой неделе Рене Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Ранее аналогичный пакет был на балансе швейцарской Procuri S.A. Оставшиеся 46% принадлежат «Волга груп агро», входящей в «Волга груп» Геннадия Тимченко.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году.

По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель Фазель внесен в ЕГРИП в январе 2022 года.

«Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов.

Фазель о российском гражданстве: «Почему бы и нет? Но сперва нужно выучить язык»

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54 комментария

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Фарид Алекперов
Алма - это же по нашему, по -тюркски)
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eiv
Ответ Hitgoe Himgob
Им прям поселок можно сделать. Депардье, Рой Джонс, Янукович, Сигал, Фазель, Бах. Одни красавцы)
А Монсону - свой дворец. Депутат, как-никак.
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weaverpro
Ответ CaSpeR-13
Нам же регулярно трубят что в России ворье а в европе целомудренные высоконравственные люди. как так то?
Вот ворье и купило и его не одного - один вон в Газпроме фигура, другой президент Венгрии, слабые на передок живут повсюду не только в РФ , хоть и в не тех количествах ))
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Белый офицер
Ну и правильно! Что зря столько лет выслуживался?!
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Sergejs Fedotovs
Ответ CaSpeR-13
Нам же регулярно трубят что в России ворье а в европе целомудренные высоконравственные люди. как так то?
Ну так и Фазель не пример безкорыстного честного человека
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Sergejs Fedotovs
Ответ Павел Мельников
Байден тут главный в новости про Фазеля, это ты точно подметил. Только Обаму забыл.
Обама, как мы знаем, у кого-то в подъезде однажды наср*ал, только этим и запомнился - про него много не скажешь
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Hitgoe Himgob
Ответ Minsk Belarus
следующий Бах, а жить будут в Ростове, вместе
Им прям поселок можно сделать. Депардье, Рой Джонс, Янукович, Сигал, Фазель, Бах. Одни красавцы)
+2
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Александр Трифон0в
Чем будет торговать Бах?
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fbd
Ответ CaSpeR-13
Нам же регулярно трубят что в России ворье а в европе целомудренные высоконравственные люди. как так то?
Даже в Европейской коррупционной схеме задействована Россия! Это уровень!
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Koulmann
Ответ CaSpeR-13
Нам же регулярно трубят что в России ворье а в европе целомудренные высоконравственные люди. как так то?
С кем поведешься...
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weaverpro
Интересно совладельцем чего станет Фуркад?
+4
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shickana
Жизнь удалась!
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Pikachu Pikachu
Ответ PolarBear
А ха ха ! ЧТД - что и требовалось доказать. Следующий на гражданство РФ- Й.Блаттер
Бах
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Пользователь Имени
Даже Швейцарские пенсионеры мечтают жить в России
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Нурик Газимагомедов
а разве яблоки производят? их же выращивают
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PolarBear
Гэри Бэттмен скоро тоже гражданство РФ получит , считай так помог Третьяку и Путину в Пхенчхане 2018, игроков НХЛ из России не трогает, всяких Гашеков не слушает
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Павел Мельников
Ответ ДМ-1чемпион
Байден случаем не агент СВР!? А то, кажется, что этот алцгеймер, спецом разваливает штаты!
Байден тут главный в новости про Фазеля, это ты точно подметил. Только Обаму забыл.
+6
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PolarBear
Дантист руководил хоккеем , а теперь с яблоками работать будет
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marchellinos
Язык выучил? Экзамены сдал ?
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Mister Zalupa
Ответ Atsuktuvas
Тут как про разведку: наш - это разведчик, а ихней - шпиён.
именно, готтентотская мораль
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marchellinos
Ответ Ferraristo
по пути Шрёдера
Тот гражданство не получал вроде
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Atsuktuvas
Ответ АГОШКИН Алексей
Вот это дно,он пропихивал Россию за 54 процента акций,расскажите мне о любви к Родине,они даже не скрываются просто покупают и плачут о том что Америка купила мок и вада)))
Тут как про разведку: наш - это разведчик, а ихней - шпиён.
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Data Architector
Рекламный буклет для Баха...
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PolarBear
Сейчас из музея ИИХФ отовсюду имя Фазеля вычеркнут ,книги хоккейные перепишут , фото исторические с его изображением уберут. И его рекорд самого долгого пребывания на посту президента ИИХФ затрут
+2
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ДМ-1чемпион
Байден случаем не агент СВР!? А то, кажется, что этот алцгеймер, спецом разваливает штаты!
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-7
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