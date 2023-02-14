Леандро Фернандес: «Не чувствую больших различий между россиянами и аргентинцами. Эти народы – братья, мне кажется»

Теги Леандро Фернандес премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Леандро Фернандес считает россиян и аргентинцев братскими народами. 

– Москва сильно изменилась с той поры, как я здесь играл. Россияне – европейцы, а аргентинцы – латиноамериканцы, но я не чувствую больших различий между людьми. Мне кажется, эти два народа – братья. Вообще, мне Буэнос-Айрес не нравится, а Москву я люблю, она мне как-то больше по душе – это один из лучших городов Европы. Возможно, я на 50 процентов русский.

– У легионеров часто бывает много забавных историй в России. Вагнер Лав, например, водил машину пьяным и давал взятки полицейским, возвращаясь домой из ночного клуба. Что можете рассказать вы?

– У меня прямо таких историй нет. Могу рассказать, как на дорогах в Москве мне вечно сигналили, даже трамваи! Я часто не понимал: а кто сигналит-то мне? Что я сделал не так? Просто стоишь, ждешь светофор, а сзади сигналят без остановки.

Сумасшедший трафик на дорогах в Москве, эти долгие пробки мне никогда не нравились. Вот единственное, что мне не нравится в этом городе, – сказал бывший защитник «Динамо».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Венедиктов
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Зачем братскую помощь из посольства конфисковали?
😂😂👌🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Ответ BeastI666I
какой лютый бред!!! что общего между галисийцами, басками, итальянцами, испанцами, которые составляют основу аргентинского населения и нами, финоуграми?!
Еще немцы там есть:) Может, Фернандес про них говорил именно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ Саша Казенкинский
Так была эта новость, только продавалась она в про украинском ключе - это же спортс
какой бред! тут на сайте кремлеботов больше, чем реальных людей... тут настолько прокремлевский сайт, что даже тошнит... Хуже Яндекс Дзена...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ ТвояМамка
Такие нынче журналисты пошли, увы.
журналисты тут причем?! это менты взятки брали, судя по словам ЧВК Вагнера Лав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Ответ DenizKios
Все)))) не одного знакомого или знакомого знакомого нет, кто ездил в Аргентину хотя бы просто так. Чушь не несите
Вы просто нищеброд с соответствующим окружением
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
здоровяк
Ответ whereissuso
>>У легионеров часто бывает много забавных историй в России. Вагнер Лав, например, водил машину пьяным и давал взятки полицейским, возвращаясь домой из ночного клуба. Что можете рассказать вы? Ставь лайк, если тоже считаешь это забавным, посмотрим сколько нас! Все это грустно
Скрепы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ gamper333
Не рекомендую такое говорить, тут президент всю буквально воспринимает
ахаха 100% скоро Соловьев будет орать, что Аргентина это страна 404, нет такого народа как аргентинцы, так как там братский русский народ! В школах нет обязательного изучения русского языка! Нужно освободить арентинцев... Не секрет, что туда все фашисты убежали после поражения во второй мировой... денацифицируем Аргентину )))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
feelthedroom@mail.ru
Ответ Doubler
Спортс, слабо опубликовать новость о том, что украинские футболисты избили футболиста Шинника в лифте, а потом началась массовая драка в отеле в Турции?
Не, вот если бы украинский футболист совершил каминг-аут, то главная пестрила бы уже))) а так…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
Ответ Нурбол Жумаскалиев
ну поведение аргов, а особенно их вратаря, действительно может напомнить какого-нибудь саратовца
Тагиииил!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТвояМамка
Ответ Go-go-love
Это уже везде висит, но только не здесь, потому что такой срач начнется, что капец.
Спортс против срача?) Пчелы против меда.
Не, они просто укропов очень любят, а Россию нет. Щас придумают, как подать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BeastI666I
какой лютый бред!!!
что общего между галисийцами, басками, итальянцами, испанцами, которые составляют основу аргентинского населения и нами, финоуграми?!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурбол Жумаскалиев
ну поведение аргов, а особенно их вратаря, действительно может напомнить какого-нибудь саратовца
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Серый
Интересно, как будет изворачиваться спортс, чтобы (не) написать о драке футболистов Шинника с коллегами из украинского Миная? Угадайте, какая сторона спровоцировала конфликт?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gamper333
Не рекомендую такое говорить, тут президент всю буквально воспринимает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mmr19
Ответ Саша Казенкинский
Так была эта новость, только продавалась она в про украинском ключе - это же спортс
Это другая вроде бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТвояМамка
Ответ whereissuso
>>У легионеров часто бывает много забавных историй в России. Вагнер Лав, например, водил машину пьяным и давал взятки полицейским, возвращаясь домой из ночного клуба. Что можете рассказать вы? Ставь лайк, если тоже считаешь это забавным, посмотрим сколько нас! Все это грустно
Такие нынче журналисты пошли, увы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DenizKios
Ответ CriminalJoint62
Поэтому все и едут рожать в Аргентину. Братская любовь, не иначе
Все)))) не одного знакомого или знакомого знакомого нет, кто ездил в Аргентину хотя бы просто так.
Чушь не несите
+4
-11
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Beloded2007
Los Pollos Hermanos
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
centavr1
Братство людей не может быть естественным, природным состоянием людей и людских обществ. В природном порядке человек человеку не брат, а волк, и люди ведут ожесточённую борьбу друг против друга.
Николай Бердяев
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Young Anton
👊🏼 Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле в Анталье.

Конфликт между футболистами возник на политической почве, пишет База. Украинские футболисты потребовали от ярославского «Шинника» спеть украинский гимн и поинтересовались, почему они не выходят на митинги. В конфликт вмешались представители отеля и потасовки удалось предотвратить. Но после украинские футболисты настигли одного из игроков российского клуба в лифте, там его избили. Когда двери лифта открылись на нужном этаж, в коридоре оказались товарищи по команде избитого. Они вступились за пострадавшего. Началась массовая драка. Сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию.

В пресс-службе «Шинника» заявили, что в скором времени дадут официальный комментарий по поводу драки в турецком отеле.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit Belleu
Родня родне рознь,а тут про народы.Чушь полная.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B_Boris
Ответ haymaker
фигасе линия фронта растянулась
..как на фронте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B_Boris
Ответ Doubler
Спортс, слабо опубликовать новость о том, что украинские футболисты избили футболиста Шинника в лифте, а потом началась массовая драка в отеле в Турции?
Они одни пришли? Он один и они одни.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
&_Bishep_&
"Дать взятку полицейскому" - это такая романтичная и милая фишка, могла бы стать главной мулькой туристических туров в Москву...если хорошо организовать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
haymaker
Ответ Doubler
Спортс, слабо опубликовать новость о том, что украинские футболисты избили футболиста Шинника в лифте, а потом началась массовая драка в отеле в Турции?
фигасе линия фронта растянулась
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий