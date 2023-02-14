Леандро Фернандес: «Не чувствую больших различий между россиянами и аргентинцами. Эти народы – братья, мне кажется»
Леандро Фернандес считает россиян и аргентинцев братскими народами.
– Москва сильно изменилась с той поры, как я здесь играл. Россияне – европейцы, а аргентинцы – латиноамериканцы, но я не чувствую больших различий между людьми. Мне кажется, эти два народа – братья. Вообще, мне Буэнос-Айрес не нравится, а Москву я люблю, она мне как-то больше по душе – это один из лучших городов Европы. Возможно, я на 50 процентов русский.
– У легионеров часто бывает много забавных историй в России. Вагнер Лав, например, водил машину пьяным и давал взятки полицейским, возвращаясь домой из ночного клуба. Что можете рассказать вы?
– У меня прямо таких историй нет. Могу рассказать, как на дорогах в Москве мне вечно сигналили, даже трамваи! Я часто не понимал: а кто сигналит-то мне? Что я сделал не так? Просто стоишь, ждешь светофор, а сзади сигналят без остановки.
Сумасшедший трафик на дорогах в Москве, эти долгие пробки мне никогда не нравились. Вот единственное, что мне не нравится в этом городе, – сказал бывший защитник «Динамо».
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Не, они просто укропов очень любят, а Россию нет. Щас придумают, как подать.
что общего между галисийцами, басками, итальянцами, испанцами, которые составляют основу аргентинского населения и нами, финоуграми?!
Чушь не несите
Николай Бердяев
Конфликт между футболистами возник на политической почве, пишет База. Украинские футболисты потребовали от ярославского «Шинника» спеть украинский гимн и поинтересовались, почему они не выходят на митинги. В конфликт вмешались представители отеля и потасовки удалось предотвратить. Но после украинские футболисты настигли одного из игроков российского клуба в лифте, там его избили. Когда двери лифта открылись на нужном этаж, в коридоре оказались товарищи по команде избитого. Они вступились за пострадавшего. Началась массовая драка. Сотрудникам отеля пришлось вызывать полицию.
В пресс-службе «Шинника» заявили, что в скором времени дадут официальный комментарий по поводу драки в турецком отеле.