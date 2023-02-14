Леандро Фернандес: «Не чувствую больших различий между россиянами и аргентинцами. Эти народы – братья, мне кажется»

считает россиян и аргентинцев братскими народами.

– Москва сильно изменилась с той поры, как я здесь играл. Россияне – европейцы, а аргентинцы – латиноамериканцы, но я не чувствую больших различий между людьми. Мне кажется, эти два народа – братья. Вообще, мне Буэнос-Айрес не нравится, а Москву я люблю, она мне как-то больше по душе – это один из лучших городов Европы. Возможно, я на 50 процентов русский.

– У легионеров часто бывает много забавных историй в России. Вагнер Лав, например, водил машину пьяным и давал взятки полицейским, возвращаясь домой из ночного клуба. Что можете рассказать вы?

– У меня прямо таких историй нет. Могу рассказать, как на дорогах в Москве мне вечно сигналили, даже трамваи! Я часто не понимал: а кто сигналит-то мне? Что я сделал не так? Просто стоишь, ждешь светофор, а сзади сигналят без остановки.

Сумасшедший трафик на дорогах в Москве, эти долгие пробки мне никогда не нравились. Вот единственное, что мне не нравится в этом городе, – сказал бывший защитник «Динамо».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!