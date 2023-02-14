НБА. «Милуоки» примет «Бостон», «Финикс» – «Сакраменто» и другие матчи

Теги результаты Бостон Голден Стэйт Клипперс Милуоки Орландо Финикс Портленд Сакраменто Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 11 матчей.

Лидеры Восточной конференции «Милуоки» и «Бостон» сыграют между собой. Обновленный «Финикс» примет на своей арене «Сакраменто», который идет третьим на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

Торонто – Орландо
Дата проведения
15 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Бостон
Дата проведения
15 февраля, 03.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Финикс – Сакраменто
Дата проведения
15 февраля, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Клипперс – Голден Стэйт
Дата проведения
15 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Портленд – Вашингтон
Дата проведения
15 февраля, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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laziofan
Кельты без Брауна и Смарта, плюс прогнозируют аут для Тэйтума и Брондона... Жаль, могла получиться топ игра.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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