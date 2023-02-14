НБА. «Милуоки» примет «Бостон», «Финикс» – «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 11 матчей.
Лидеры Восточной конференции «Милуоки» и «Бостон» сыграют между собой. Обновленный «Финикс» примет на своей арене «Сакраменто», который идет третьим на Западе.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 15 февраля, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 06.00, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 15 февраля, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Привычка отворачиваться от кольца, не дожидаясь попадания – символ династии «Уорриорс»
Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?
Неуклюжие мультяшные ботинки за 350 долларов – обувь-мем, которую уже носит звезда НБА
Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?
Гонка новичков НБА: главная мухобойка лиги, много веселых забивал и Банкеро!
1 комментарий