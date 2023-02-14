Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись 11 матчей.

Лидеры Восточной конференции « » и « » сыграют между собой. Обновленный « » примет на своей арене « », который идет третьим на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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