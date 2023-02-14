НХЛ. «Вашингтон» примет «Каролину», «Айлендерс» сыграют с «Оттавой», «Тампа» – с «Колорадо», «Питтсбург» против «Сан-Хосе»

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«Вашингтон» примет «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Айлендерс» сыграют с «Оттавой», «Тампа» – с «Колорадо», «Питтсбург» будет противостоять «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Монреаль – Чикаго
Дата проведения
15 февраля, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Каролина
Дата проведения
15 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Нью-Джерси
Дата проведения
15 февраля, 03.30, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Оттава
Дата проведения
15 февраля, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Сиэтл
Дата проведения
15 февраля, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Флорида
Дата проведения
15 февраля, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Бостон
Дата проведения
15 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Тампа-Бэй
Дата проведения
15 февраля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Питтсбург
Дата проведения
15 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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10 комментариев

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j_jms
Ответ Фанат Ференцвароша
За Айлендерс! За схемы Ламберта! Надежда умирает последней! А ещё я хочу поддержать руководство и футболистов ФК Минай в связи с последними новостями! Респект им и всего хорошего!
А за события, Минай из Закарпатья к Ференцварошу в Венгерскую лигу переходит ?
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Фанат Ференцвароша
Ответ Суворов Антон
Сегодня Оттава.. Если размотаем Сенаторов - по очкам догоним Вашингтонских.. Но выкинуть из зоны плей-офф пока всё равно не сможем.. У Вашингтонских на одну игру будет меньше.. (То что Каролина нам сегодня поможет - нет никаких сомнений) Верю в Бо, вратаря, защиту и схемы тренера Ламберта!
Блин, а ведь по таблице не так уж и плохо всё. После обидных поражений от Ванкувера и Монреаля сильно расстроился и даже на таблицу смотреть не хотел)) Конечно, там есть ещё Баффало, который по потерянным очкам лучше Айлов. Но тем не менее, шансов много.
Но надо перестать косячить! Игра есть! Но нужно больше харизмы! Айлы проигрывают именно из за того, что не могут проявить характер в нужный момент! Это вообще не в стиле Айлендерс!
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-2
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Суворов Антон
Сегодня Оттава..

Если размотаем Сенаторов - по очкам догоним Вашингтонских.. Но выкинуть из зоны плей-офф пока всё равно не сможем.. У Вашингтонских на одну игру будет меньше..

(То что Каролина нам сегодня поможет - нет никаких сомнений)

Верю в Бо, вратаря, защиту и схемы тренера Ламберта!
0
-2
-2
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Беня_Финитас
сегодня Вашингтон впервые в сезоне сыграет в полном составе , а не в меньшинстве как обычно . буду болеть , чтобы победили Каролину . смотреть не буду , извините - Девилз в это же время играет .
+1
-2
-1
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Варлампий Варлампий
Без искусственно ухудшающего игру Вашингтона седого мешка, команда воспрянет и будет всех рвать
+1
-3
-2
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Фанат Ференцвароша
За Айлендерс! За схемы Ламберта! Надежда умирает последней!

А ещё я хочу поддержать руководство и футболистов ФК Минай в связи с последними новостями! Респект им и всего хорошего!
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Кувшинов
Ну столичные нада сыграть за здравие капитана и отца!!
+1
-1
0
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Вадим Скорин
"Вашингтону" победить, самое время показать характер как команде. Интересно будет " Сан Хосе" - " Питтсбург".
+1
-1
0
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Пингвинам удачи! Трудный матч предстоит.
+1
-1
0
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Bartez1986
Вашингтону - победы. Поддержать своего капитана
+5
-1
+4
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