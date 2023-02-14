НХЛ. «Вашингтон» примет «Каролину», «Айлендерс» сыграют с «Оттавой», «Тампа» – с «Колорадо», «Питтсбург» против «Сан-Хосе»
«Вашингтон» примет «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Айлендерс» сыграют с «Оттавой», «Тампа» – с «Колорадо», «Питтсбург» будет противостоять «Сан-Хосе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.30, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 15 февраля, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 15 февраля, 04.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 15 февраля, 04.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 15 февраля, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 15 февраля, 06.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Но надо перестать косячить! Игра есть! Но нужно больше харизмы! Айлы проигрывают именно из за того, что не могут проявить характер в нужный момент! Это вообще не в стиле Айлендерс!
Если размотаем Сенаторов - по очкам догоним Вашингтонских.. Но выкинуть из зоны плей-офф пока всё равно не сможем.. У Вашингтонских на одну игру будет меньше..
(То что Каролина нам сегодня поможет - нет никаких сомнений)
Верю в Бо, вратаря, защиту и схемы тренера Ламберта!
А ещё я хочу поддержать руководство и футболистов ФК Минай в связи с последними новостями! Респект им и всего хорошего!