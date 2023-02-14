« » примет «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграют с «Оттавой», « » – с « », « » будет противостоять «Сан-Хосе».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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