Бернарду о будущем: «Я сосредоточен на «Сити», но, возможно, перейду в другой проект. Поговорим в июне»

Теги Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва не исключил уход из «Манчестер Сити» в будущем.

«В июне мы снова поговорим, чтобы понять, как лучше поступить. Я сосредоточен на проекте «Сити», и мой контракт закончится, когда мне будет 31 год.

Я не буду скрывать, что в последние годы моей целью, если что-то хорошее произойдет в другом месте, вероятно, будет переход в новый проект», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии в интервью Record.

В текущем сезоне Бернарду провел 15 матчей в АПЛ, забив 2 мяча и отдав 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» передумала покупать Бернарду и не будет обсуждать сделку с «Ман Сити» летом

7 комментариев

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psycho killer
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Об альнасре даже не мечтай, туда тебе путь заказан
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bat90
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Ответ Havi Thongman
Заметили, что в современном мире игроки свои клубы чаще называют не домом, а проектом?
Заметил, что Плющенко и Рудковская Гномыча называют проектом, а не сын...
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zzzeeerrrooo
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Ответ Havi Thongman
Заметили, что в современном мире игроки свои клубы чаще называют не домом, а проектом?
Дом это больше воспитанников касается
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Havi Thongman
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Заметили, что в современном мире игроки свои клубы чаще называют не домом, а проектом?
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Футбол_это_жизнь
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Думаю ему надо уходить. Последние игры вообще никак не вовлечён в игру хоть и выходит в старте.
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Direct free kick
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Не хочет в ФК рычаг
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Slavanya
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Не представлю клуб в котором Бернарду будет выглядеть так же классно как в Сити
+6
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