Бернарду о будущем: «Я сосредоточен на «Сити», но, возможно, перейду в другой проект. Поговорим в июне»
Бернарду Силва не исключил уход из «Манчестер Сити» в будущем.
«В июне мы снова поговорим, чтобы понять, как лучше поступить. Я сосредоточен на проекте «Сити», и мой контракт закончится, когда мне будет 31 год.
Я не буду скрывать, что в последние годы моей целью, если что-то хорошее произойдет в другом месте, вероятно, будет переход в новый проект», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии в интервью Record.
В текущем сезоне Бернарду провел 15 матчей в АПЛ, забив 2 мяча и отдав 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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