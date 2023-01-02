Бернарду о будущем: «Я сосредоточен на «Сити», но, возможно, перейду в другой проект. Поговорим в июне»

не исключил уход из «Манчестер Сити» в будущем.

«В июне мы снова поговорим, чтобы понять, как лучше поступить. Я сосредоточен на проекте «Сити», и мой контракт закончится, когда мне будет 31 год.

Я не буду скрывать, что в последние годы моей целью, если что-то хорошее произойдет в другом месте, вероятно, будет переход в новый проект», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной в интервью Record.

В текущем сезоне Бернарду провел 15 матчей в , забив 2 мяча и отдав 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» передумала покупать Бернарду и не будет обсуждать сделку с «Ман Сити» летом