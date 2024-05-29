«Локо» не готов платить Джикии 1,5 млн евро в год. Защитник общался с Галактионовым (Иван Карпов)

Георгий Джикия рассматривает возможность перехода в «Локомотив».

По информации инсайдера Ивана Карпова, перед заключительным туром Мир защитник « », покидающий клуб по окончании сезона, общался с главным тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым – встреча состоялась в аэропорту Шереметьево, когда обе команды вылетали на выездные матчи.

Сообщается, что не исключил возможности подписания , однако « » не готов удовлетворить финансовые запросы футболиста и его агента Вадима Шпинева – 1,5 млн евро в год без учета подписного бонуса.

Трансфер возможен лишь в том случае, если 30-летний Джикия снизит требования по зарплате.