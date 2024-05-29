«Локо» не готов платить Джикии 1,5 млн евро в год. Защитник общался с Галактионовым (Иван Карпов)

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Джикия Михаил Галактионов Вадим Шпинев деньги Футбол

Георгий Джикия рассматривает возможность перехода в «Локомотив».

По информации инсайдера Ивана Карпова, перед заключительным туром Мир РПЛ защитник «Спартака», покидающий клуб по окончании сезона, общался с главным тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым – встреча состоялась в аэропорту Шереметьево, когда обе команды вылетали на выездные матчи.

Сообщается, что Галактионов не исключил возможности подписания Джикии, однако «Локомотив» не готов удовлетворить финансовые запросы футболиста и его агента Вадима Шпинева – 1,5 млн евро в год без учета подписного бонуса.

Трансфер возможен лишь в том случае, если 30-летний Джикия снизит требования по зарплате.

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56 комментариев
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В итоге в химиках будет играть с Дзюбой
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-3
+73
Надеюсь руководству Локо хватит ума продолжать делать ставку на перспективную молодежь плюс пару крепких легионеров
+61
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+60
Ответ TheCasper13
Пацан к успеху шел. Не повезло, не фартануло.
Пацан столько лет сидел на жирном контракте в Спартаке
Пацану повезло, подфартило
+32
-3
+29
Жадный Жирный Жора
+30
-4
+26
Пацан к успеху шел. Не повезло, не фартануло.
+26
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+22
Ответ Егор Добрый
Надеюсь руководству Локо хватит ума продолжать делать ставку на перспективную молодежь плюс пару крепких легионеров
Да Локо уже расстались с Рифатом, Миранчуком и Магкеевым по причине больших запросов со стороны футболистов так что тут никому ничего не светит. Локомотиву бы присмотреться к Голенкову и к венесуэльцу из Сочи. Они будут стоить вменяемых денег и зп у них не космос будет.
+22
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+20
Ответ Крыло советов
В итоге в химиках будет играть с Дзюбой
Да ни в коем разе. Талалаев убьёт их еще на тренировках. Чтобы играть у Талалаева надо весь матч бегать в интенсивном темпе, а эти двоя даже тайм не смогут так отыграть.
+16
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+16
1.5 ляма - Джикия совсем охренел.
+12
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Жора, какие полтора? Кто тебе их даст после медиалиги и профуканного сезона? Давай в Факел на 100 тыщ в месяц. Рублей.
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Георгию в Урал дорога, поиграет в лучшей лиге мира
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+9
Ответ Крыло советов
В итоге в химиках будет играть с Дзюбой
Скорее в Динамо Махачкала
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в ржд толковых переговорщиков что ли нет? надо было джикия, предложить 25 баранов и холодильник розенлев.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
1.5 ляма - Джикия совсем охренел.
он наверное еще пошёл навстречу и сбросил с 1.8.
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Еще зимой писал, что Джикия и его агент неадекватны в своих требованиях. Чувак полтора года сидит на лавке и требует каких-то нереальных денег. Он как будто застрял в 2018-м. Вот если бы Джикия вышле к болельщикам Спартака и сказал что-то типа: "Люблю Спартак всем сердцем и готов принять предложение на любую сумму и любой срок". Тогда Спартак предложил бы Джикии 300-500 тысяч евро в год(адекватные для него деньги) и контракт года на 3. А сейчас его разве что в чемпионат ОАЭ возьмут с такими запросами. И то на контракт по схеме 1+1. Нет ума считай калека. После карьеры мог бы остаться в Спартаке и быть при деле. В общем, Жора хватит мозгов только ресторан открыть да квартир купить побольше. Распланировать профессиональную жизнь на 10-15 лет вперёд не смог.
+8
-1
+7
Парень думает, что на дворе 2013-й
+6
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Ответ Егор Добрый
Надеюсь руководству Локо хватит ума продолжать делать ставку на перспективную молодежь плюс пару крепких легионеров
Нап нужен хороший.
На одном Сулейманове далеко не уедешь.
+6
0
+6
Какой же востребованный Жора! Клубы в очередь выстроились чтоб подписать этого свободного агента и какой же тиран Абаскаль не дававший ему играть! И ведь ума еде хватало шантажировать Спартак что пока Абаскаль в клубе я контракт не переподпишу))))
+5
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+5
С такой ЗП, только к саудитам
+5
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+4
Нельзя ему столько. Харя треснет)
+2
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500 тысяч, и ни шашлыком больше!
+2
0
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12 млн ₽ в месяц лавочнику? Охренели
+2
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+2
Если уж Миранчуку предложили 1 млн, то Джикии 0,5 потолок.
+2
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Ответ Иван Ларин
он наверное еще пошёл навстречу и сбросил с 1.8.
С двух
+1
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Одного Дзюбы не хватило, решили ещё одного токсичного персонажа взять, чтобы развалил команду изнутри?
+4
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Ответ Фут.Боль
Не будет Локо давать такой контракт. В следующем сезоне вообще с деньгами похоже будет очень туго.
А почему вы так решили? Если судить по фин отчётности, коммерческие доходы Локо (спонсоры и реклама) выросли в 2023 году на 0,5 млрд рублей по сравнению с 2022 годом и уже больше 7 млрд.
+1
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Ответ stas82
С такой ЗП, только к саудитам
Он уже не потянет саудовскую лигу.
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Ответ Доктор Верховцев
Жадный Жирный Жора
а может, у него тоже ипотека?
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Какие нахер 1,5 миллиона,
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Ответ schwein
А почему вы так решили? Если судить по фин отчётности, коммерческие доходы Локо (спонсоры и реклама) выросли в 2023 году на 0,5 млрд рублей по сравнению с 2022 годом и уже больше 7 млрд.
Эти доходы с гос бабок
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Ответ Tigo_Volchara93
Пацан столько лет сидел на жирном контракте в Спартаке Пацану повезло, подфартило
Если бы агент молчал, сидел бы дальше
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