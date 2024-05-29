«Локо» не готов платить Джикии 1,5 млн евро в год. Защитник общался с Галактионовым (Иван Карпов)
Георгий Джикия рассматривает возможность перехода в «Локомотив».
По информации инсайдера Ивана Карпова, перед заключительным туром Мир РПЛ защитник «Спартака», покидающий клуб по окончании сезона, общался с главным тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым – встреча состоялась в аэропорту Шереметьево, когда обе команды вылетали на выездные матчи.
Сообщается, что Галактионов не исключил возможности подписания Джикии, однако «Локомотив» не готов удовлетворить финансовые запросы футболиста и его агента Вадима Шпинева – 1,5 млн евро в год без учета подписного бонуса.
Трансфер возможен лишь в том случае, если 30-летний Джикия снизит требования по зарплате.
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