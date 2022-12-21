«Барселона» передумала покупать Бернарду и не будет обсуждать сделку с «Ман Сити» летом

«Барселона» не собирается подписывать полузащитника « » .

По сведениям ведущего Onda Cero Альфредо Мартинеса, каталонцы теперь исключают такой трансфер, момент упущен. Летом «блауграна» не будет предпринимать попыток купить португальца.

Сообщалось, что на приобретение Силвы зимой у команды нет денег.

В текущем сезоне Бернарду провел 14 матчей в и отдал 5 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» не будет подписывать Гюндогана летом из-за его возраста. Хавбеку «Сити» 32 года