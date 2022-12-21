«Барселона» передумала покупать Бернарду и не будет обсуждать сделку с «Ман Сити» летом
«Барселона» не собирается подписывать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.
По сведениям ведущего Onda Cero Альфредо Мартинеса, каталонцы теперь исключают такой трансфер, момент упущен. Летом «блауграна» не будет предпринимать попыток купить португальца.
Сообщалось, что на приобретение Силвы зимой у команды нет денег.
В текущем сезоне Бернарду провел 14 матчей в АПЛ и отдал 5 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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