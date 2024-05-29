Родриго хочет остаться в «Реале», но рассмотрит варианты, если утратит свой статус. Вингер давно интересен клубам АПЛ
Уход Родриго из «Реала» не исключен.
The Athletic сообщает, что вингер на данный момент хочет остаться в мадридском клубе, на этот счет у него нет сомнений.
Однако в том случае, если он утратит свой статус, бразилец рассмотрит другие варианты.
Отмечается, что Родриго давно интересуются клубы АПЛ.
В текущем сезоне 23-летний футболист провел 34 игры в Ла Лиге и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А во вторых. У Родриго зп меньше чем у Джуда, Вини и у поступающего Мбаппе, у которого будет такая же зп.
Родриго, задумайся!)))
Тем более легионерских мест полно ещё в кЛубе)
Есть закон Конвея. Организации проектируют системы, которые копируют структуру коммуникаций в этой организации. Вполне применимо и к футболу. Каземиро за год прошел путь от лучшего опорника в мире до водоноса