Родриго хочет остаться в «Реале», но рассмотрит варианты, если утратит свой статус. Вингер давно интересен клубам АПЛ

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Родриго Футбол

Уход Родриго из «Реала» не исключен.

The Athletic сообщает, что вингер на данный момент хочет остаться в мадридском клубе, на этот счет у него нет сомнений.

Однако в том случае, если он утратит свой статус, бразилец рассмотрит другие варианты.

Отмечается, что Родриго давно интересуются клубы АПЛ.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 34 игры в Ла Лиге и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На самом деле, если МЮ или Челси хочет начать строить нормальную, конкурентноспособную команду, то Родриго за 100+ будет очень хорошим началом. Уж точно лучше всяких Мудриков/Энтони
+34
-4
+30
Ответ Карен Григорян
На самом деле, если МЮ или Челси хочет начать строить нормальную, конкурентноспособную команду, то Родриго за 100+ будет очень хорошим началом. Уж точно лучше всяких Мудриков/Энтони
может он только в Реале такой, под присмотром авторитетов? а в МЮ и Челси авторитетов нет, он туда придёт в статусе игрока круче любого из уже имеющихся, может зазвездиться
+23
-4
+19
Пока при Папе Карло он был и будет игроком основного состава.
+11
-2
+9
Родриго хозяин ФК-115, поэтому неудивительно, что АПЛ его боготворит.
+15
-8
+7
Ответ Artuom Batishev
Да, Анчи его уперто ставит в основу даже при слабой эффективности. Врятли что-то сильно изменится. Это Браиму и Гюлеру нужно беспокоиться об игровом времени, а не Родриго.
Даже в не самом удачном сезоне Родриго принёс пользу в важных матчах: гол Барсе в Суперкубке, два гола против Сити, дубль против Атлетика, заработанный пенальти против Баварии - а также был результативен во время травм Вини. Родриго просто не везёт в реализации, но рано или поздно закончится. Вообще не удивлюсь, если именно он забьёт победный гол в финале.
+7
0
+7
Вброс от агента, скорее всего.
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Пока при Папе Карло он был и будет игроком основного состава.
Да, Анчи его уперто ставит в основу даже при слабой эффективности. Врятли что-то сильно изменится. Это Браиму и Гюлеру нужно беспокоиться об игровом времени, а не Родриго.
+4
-2
+2
В Арсенал давай
+4
-2
+2
Ответ rigobersong
Под Сакой сидеть?:)
Слева будет играть
+2
0
+2
Пепу надо подумать над тем чтобы забрать его, тогда будут проходить Реал 10 раз из 10
+4
-2
+2
Ответ Artuom Batishev
У нас и так есть нестабильный бразилец на левом фланге. Зачем второго, да ещё и за большие деньги?
У Родриго в этом сезоне 25 очков по г+п, в прошлом было 30+. Играет он в основном на не родном правом фланге, а Мартинелли имеет схожие цифры, играя слева. А также Родриго хорош в ЛЧ. Для Арсенала он стал бы усилением. Но этот топарь Реалу нужнее.
+1
0
+1
Ответ Artuom Batishev
Да, Анчи его уперто ставит в основу даже при слабой эффективности. Врятли что-то сильно изменится. Это Браиму и Гюлеру нужно беспокоиться об игровом времени, а не Родриго.
Слабой эффективности? Почитай книжки ещё по тактике. Сколько родриго даёт движения. В самом реале он на втором песне помле вальверде. Ты смотришь на забитые мячи а все тренеры хотят вальверде и родриго с руками не просто так.
+1
0
+1
Ответ Нефанатик
Было бы здорово избавится от винисиуса и сбагрить его какому нибудь пнглийскому мешку каких в АПЛ много.
Главного номинанта на ЗМ? 🤣🤣
+2
-1
+1
Просто Мбаппе идёт, это раз, что может нарушить его роль постоянного игрока.
А во вторых. У Родриго зп меньше чем у Джуда, Вини и у поступающего Мбаппе, у которого будет такая же зп.
0
0
0
В Арсенале,Ливерпуле,Челси интересно было бы на него посмотреть
0
0
0
Мы там личку освободили, не став продлевать Дзюбу, Миранчука, Жемалетдинова.
Родриго, задумайся!)))
Тем более легионерских мест полно ещё в кЛубе)
0
0
0
Ответ Artuom Batishev
Да, Анчи его уперто ставит в основу даже при слабой эффективности. Врятли что-то сильно изменится. Это Браиму и Гюлеру нужно беспокоиться об игровом времени, а не Родриго.
Ему 23 года. Он не основная атакующая опция. Когда Винисиус был травмирован, он очень хорошо даже тащил. У него отличный удар и техника. Иногда его обыгрыш в штрафной напоминает R9. Я уверен, что если ему доверять, через 2-3-4 года он спрогрессирует до уровня одного из лучших зрелых нападающих в мире.
0
0
0
Ответ Борис Энгельгардт
может он только в Реале такой, под присмотром авторитетов? а в МЮ и Челси авторитетов нет, он туда придёт в статусе игрока круче любого из уже имеющихся, может зазвездиться
однозначно | бразильцы такие себе лидеры
+1
-1
0
Ответ Карен Григорян
На самом деле, если МЮ или Челси хочет начать строить нормальную, конкурентноспособную команду, то Родриго за 100+ будет очень хорошим началом. Уж точно лучше всяких Мудриков/Энтони
Так он сдеградирует в МЮ. МЮ сначала нужно провести реформы, привести инфраструктуру в нужное состояние и персонал базы, клуба. Атмосфера решает многое. У меня больше 13 лет опыта в разработке программного обеспечения. Но я с большим опытом попадал в болото и сам буквально за полгода сдеградировал. Атмосфера решает все.

Есть закон Конвея. Организации проектируют системы, которые копируют структуру коммуникаций в этой организации. Вполне применимо и к футболу. Каземиро за год прошел путь от лучшего опорника в мире до водоноса
0
0
0
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Главного номинанта на ЗМ? 🤣🤣
Номинироваться он может сколько угодно, но не возьмет его. Человек он гнилой, имидж клуба портит, на его место придет Мбаппе, а он куда сильнее как игрок. А Родриго пусть бегает себе на правом фланге.
0
0
0
Ответ slavik12345
Пепу надо подумать над тем чтобы забрать его, тогда будут проходить Реал 10 раз из 10
Хаха, ну кстати да
0
0
0
Ответ nurikkkk
В Челси играл под 10ой.....и был бы круче Азара...
Если бы Палмер перешёл в Реал, стоил бы 310 млн, если даже Джуд 280. И все бы пищали фанатики Реала ЗМ Палмеру 😃
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий