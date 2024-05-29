Родриго хочет остаться в «Реале», но рассмотрит варианты, если утратит свой статус. Вингер давно интересен клубам АПЛ

Уход Родриго из «Реала» не исключен.

The Athletic сообщает, что вингер на данный момент хочет остаться в мадридском клубе, на этот счет у него нет сомнений.

Однако в том случае, если он утратит свой статус, бразилец рассмотрит другие варианты.

Отмечается, что давно интересуются клубы .

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 34 игры в и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.