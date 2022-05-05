Ла Лига через приложение следила за барами, чтобы найти пользователей пиратских трансляций. Ее оштрафовали на 250 тысяч евро

оштрафована на 250 тысяч евро за некоторые особенности ее официального приложения.

Как передает Football Espana, благодаря доступу к микрофону и информации о местоположении смартфона организация следила, не воспроизводятся ли в барах пиратские трансляции матчей чемпионата.

Данный факт был зафиксирован в 2018 году Агентством по защите информации, на Ла Лигу был наложен штраф в размере четверти миллиона евро. Глава лиги подал апелляцию, но последующие разбирательства завершились на этой неделе тем, что суд поддержал первоначальное решение о штрафе.

Ла Лига настаивала на том, что действовала в соответствии с законодательством, однако Агентство по защите информации придерживалось позиции, что пользовательское соглашение не давало исчерпывающей информации о намерениях создателей приложения.

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