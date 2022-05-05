Ла Лига через приложение следила за барами, чтобы найти пользователей пиратских трансляций. Ее оштрафовали на 250 тысяч евро

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Ла Лига оштрафована на 250 тысяч евро за некоторые особенности ее официального приложения.

Как передает Football Espana, благодаря доступу к микрофону и информации о местоположении смартфона организация следила, не воспроизводятся ли в барах пиратские трансляции матчей чемпионата.

Данный факт был зафиксирован в 2018 году Агентством по защите информации, на Ла Лигу был наложен штраф в размере четверти миллиона евро. Глава лиги Хавьер Тебас подал апелляцию, но последующие разбирательства завершились на этой неделе тем, что суд поддержал первоначальное решение о штрафе.

Ла Лига настаивала на том, что действовала в соответствии с законодательством, однако Агентство по защите информации придерживалось позиции, что пользовательское соглашение не давало исчерпывающей информации о намерениях создателей приложения.

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