Алвес о камбэке «Реала»: «В футболе нет такой вещи как удача. Либо доминируешь ты, либо игра доминирует над тобой»

Дани Алвес высказался о камбэке «Реала» в матче с «Манчестер Сити» (3:1).
«Друзья, футбол – как жизнь: в нем нет такой вещи как удача. Либо доминируешь ты, либо игра доминирует над тобой!
Эххх, и чем бы стал футбол без бразильцев!» – написал защитник «Барселоны» после матча.
Камбэк «Реала» – не только магия и характер. Разница в заменах: Анчелотти идеально прочувствовал матч, а Пеп ошибся во всем и предал ценности
Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Мадрид» – короли хаоса!
Бензема или Левандовски? Тест про бомбардиров и культовые моменты ЛЧ