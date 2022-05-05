Алвес о камбэке «Реала»: «В футболе нет такой вещи как удача. Либо доминируешь ты, либо игра доминирует над тобой»

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Дани Алвес высказался о камбэке «Реала» в матче с «Манчестер Сити» (3:1).

«Друзья, футбол – как жизнь: в нем нет такой вещи как удача. Либо доминируешь ты, либо игра доминирует над тобой!

Эххх, и чем бы стал футбол без бразильцев!» – написал защитник «Барселоны» после матча.

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