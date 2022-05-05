Алвес о камбэке «Реала»: «В футболе нет такой вещи как удача. Либо доминируешь ты, либо игра доминирует над тобой»

высказался о камбэке «Реала» в матче с (3:1).

«Друзья, футбол – как жизнь: в нем нет такой вещи как удача. Либо доминируешь ты, либо игра доминирует над тобой!

Эххх, и чем бы стал футбол без бразильцев!» – написал защитник «Барселоны» после матча.

Камбэк «Реала» – не только магия и характер. Разница в заменах: Анчелотти идеально прочувствовал матч, а Пеп ошибся во всем и предал ценности

Настоящая суперсила «Реала» – затащить соперника в хаос. «Мадрид» – короли хаоса!

Бензема или Левандовски? Тест про бомбардиров и культовые моменты ЛЧ