Миранчук может перейти в «Болонью» в рамках сделки по Орсолини (TuttoAtalanta)

Теги Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Болонья Джованни Сартори Алексей Миранчук Риккардо Орсолини Футбол

Алексей Миранчук может оказаться в «Болонье».

Как сообщает TuttoAtalanta, «Аталанта» заинтересована в подписании вингера Риккардо Орсолини и может включить в сделку российского полузащитника.

Бергамаски могут попытаться воспользоваться тем, что в «Болонье» работает Джованни Сартори, их бывший спортивный директор, который и занимался приобретением Миранчука.

Орсолини оценивается в 20-25 млн евро. Он предпочел бы остаться в нынешней команде, однако на его решение повлияет выбор нового главного тренера.

Еврокубок в руках Миранчука – это триумф терпения и работы над собой

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34 комментария
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Ответ Tigo_Volchara93
Там уже будет другая Болонья Не думаю, что успех Мотты новый тренер сможет повторить Так что для Леши это будет клуб +- уровня Торино
Так это и есть его объективный уровень. В Аталанте он так и не стал твердым игроком основы. Можно, конечно, сражаться за место и дальше, другой вопрос, что у самой Аталанты другие планы.
В любом случае даже в Болонье у него в следующем году будет 8 матчей в ЛЧ
+116
-4
+112
Болонья Миранчука
+70
-6
+64
Там уже будет другая Болонья
Не думаю, что успех Мотты новый тренер сможет повторить
Так что для Леши это будет клуб +- уровня Торино
+35
-2
+33
Нужно уходить от Гаспера, по возможности. Болонья - хороший вариант поиграть в основе.
+15
-1
+14
Ответ KOT_B_yHTAX
по стопам Колыванова
Фигасе! Колыванов топарь был. Он в Болонье капитанил. Да и состав той Болоньи был мама не горюй.
+13
0
+13
Ответ Oliver Kromwel
Болонья Миранчука
болоньезе
+6
-2
+4
Ответ stas82
болоньезе
Вкуснятина)
+4
-1
+3
Ответ Автомобилист Зажопинск
Какие места занимали? Для справки спрашиваю
В гугле забанили?
+3
0
+3
Ну в целом Болонья финиширует на 5 месте в серии А, так что хороший вариант. Может и стоит задуматься Алексею.
+3
-1
+2
Ну в принципе видно что в Аталанте Леха добился всего на что был способен. Успешно подменил травмированного Лукмана в очень важный момент, помог команде попасть в финал ЛЕ. Можно сказать что карьера в Аталанте прошла более менее. Теперь можно и нормально поигратькв клубе пониже
+3
-1
+2
Может там хоть игровое время будет
+2
0
+2
ну не самый плохой вариант, тем более Болонья в ЛЧ
+3
-1
+2
Как не хочется, чтобы он уходил, лучше в аренду, чем навсегда из аталанты
+6
-4
+2
Вариант конечно отличный для Миранчука.
Один из самых развитых городов Италии,
, больше жителей, тоже север. Тот же Милан под боком будет. Да и Флоренция с другой)
Ну и больше шансов играть. В том числе и в лч.
+1
0
+1
У Гасперини место в основе не гарантировано никому.
Он на пике Малину, Сапату или Пашалича на банку сажал дисциплины ради.
Поэтому лучше при случае валить в равный +- клуб
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Ответ Юквэл
Перейти в Болонью чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Хороший ход.
Звучит, как хохма)
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Ответ Автомобилист Зажопинск
Какие места занимали? Для справки спрашиваю
Погугли, но ты учти, что Серия А в то время была примерно как НХЛ. Даже в убогом Удинезе Бирхофф в нападении пылил. А уж топовые клубы- как сборные мира выглядели.
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0
Ответ Николай Ульянов
Фигасе! Колыванов топарь был. Он в Болонье капитанил. Да и состав той Болоньи был мама не горюй.
Какие места занимали? Для справки спрашиваю
0
0
0
Ответ Перегарыч
У Гасперини место в основе не гарантировано никому. Он на пике Малину, Сапату или Пашалича на банку сажал дисциплины ради. Поэтому лучше при случае валить в равный +- клуб
В Болонье будет возможность поиграть в лиге чемпионов, чем не вызов? Лигу Европы он уже выиграл. Болонья не Торино, там есть варианты поиграть на более высоком уровне!
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Ответ Tigo_Volchara93
Там уже будет другая Болонья Не думаю, что успех Мотты новый тренер сможет повторить Так что для Леши это будет клуб +- уровня Торино
Не факт
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Ответ stas82
болоньезе
Миранчукезе
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Если будет иметь больше игрового времени, то очень даже достойный достойный вариант !
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Отличный вариант для Лёши. Он заматерел и вполне может отыграть в Серии А еще 3-4 сезона. Тем более что в Италии футболисты играют долго при должном подходе.
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Перейти в Болонью чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Хороший ход.
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Аталанта неМиранчука
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