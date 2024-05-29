Миранчук может перейти в «Болонью» в рамках сделки по Орсолини (TuttoAtalanta)

Алексей Миранчук может оказаться в «Болонье».

Как сообщает TuttoAtalanta, « » заинтересована в подписании вингера и может включить в сделку российского полузащитника.

Бергамаски могут попытаться воспользоваться тем, что в «Болонье» работает Джованни Сартори, их бывший спортивный директор, который и занимался приобретением Миранчука.

Орсолини оценивается в 20-25 млн евро. Он предпочел бы остаться в нынешней команде, однако на его решение повлияет выбор нового главного тренера.

Еврокубок в руках Миранчука – это триумф терпения и работы над собой