Миранчук может перейти в «Болонью» в рамках сделки по Орсолини (TuttoAtalanta)
Алексей Миранчук может оказаться в «Болонье».
Как сообщает TuttoAtalanta, «Аталанта» заинтересована в подписании вингера Риккардо Орсолини и может включить в сделку российского полузащитника.
Бергамаски могут попытаться воспользоваться тем, что в «Болонье» работает Джованни Сартори, их бывший спортивный директор, который и занимался приобретением Миранчука.
Орсолини оценивается в 20-25 млн евро. Он предпочел бы остаться в нынешней команде, однако на его решение повлияет выбор нового главного тренера.
Еврокубок в руках Миранчука – это триумф терпения и работы над собой
В любом случае даже в Болонье у него в следующем году будет 8 матчей в ЛЧ
Не думаю, что успех Мотты новый тренер сможет повторить
Так что для Леши это будет клуб +- уровня Торино
Один из самых развитых городов Италии,
, больше жителей, тоже север. Тот же Милан под боком будет. Да и Флоренция с другой)
Ну и больше шансов играть. В том числе и в лч.
Он на пике Малину, Сапату или Пашалича на банку сажал дисциплины ради.
Поэтому лучше при случае валить в равный +- клуб