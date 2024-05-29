Камачо об Анчелотти: «Идеальный тренер для «Реала». Всегда хорошо работает и знает, как придать команде импульс»

Хосе Антонио Камачо поделился мнением о работе Карло Анчелотти в «Реале».

« » был лучшим в Кубке европейских чемпионов, а теперь лучший в чемпионов. У него больше трофеев Лиги чемпионов, чем Кубков европейских чемпионов, они прекрасно адаптировались к этому новому формату.

В клубе есть молодежь и ветераны, и [тренер] прекрасно знает, как придать команде импульс. До сих пор он отлично работал, – идеальный тренер для «Реала», – отметил бывший тренер «Мадрида».