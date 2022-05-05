Куртуа – лучший игрок недели в ЛЧ. Он сделал 8 сэйвов в матче с «Ман Сити»

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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Голкипер сделал 8 сэйвов в полуфинальном матче против «Манчестер Сити» (3:1 доп. вр., общий счет – 6:5).

Помимо бельгийца, на приз претендовали хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва, полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас и хавбек «Вильярреала» Франсис Коклен.

Подробную статистику 29-летнего голкипера можно изучить здесь.

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