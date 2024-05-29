Немецкое общество мира и фанатская группа Unsere Kurve осудили партнерство «Боруссии» с оборонным концерном Rheinmetall: «Новый минимум на не имеющей предела шкале жадности»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия бизнес болельщики Футбол

Болельщики раскритиковали новое соглашение «Боруссии».

Ранее стало известно, что немецкий клуб договорился с Rheinmetall AG. Группа оборонных и технологических компаний станет партнером дортмундцев «в спортивной и социальной среде».

Фанатская организация Unsere Kurve выразила недовольство этой сделкой.

«Не только обсуждение вопроса об инвесторах дало понять, что моральные нормы не имеют значения в футбольном бизнесе, – эта сделка устанавливает новый минимум на, казалось бы, не имеющей предела шкале жадности. Даже фиговый листок предполагаемого участия фанатов не меняет этого», – сказал Йост Петер, руководитель Unsere Kurve.

Управляющий директор Немецкого общества мира Михаэль Шульце фон Глассер тоже не одобрил такое партнерство и призвал к протестам у офиса клуба: «Я потрясен, никогда не думал, что «Боруссия» рассмотрит возможность сотрудничества с оружейной компанией. Я оскорблен как болельщик и как борец за мир. Мы требуем, чтобы сделка была отменена».

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10 комментариев
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Согласен с ними!
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Больше не болею за Дортмунд.
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Этому концерну надо спонсировать шахтер Львiв. Ну или Динамо киев. Как раз в тему
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футбол превратился в унылое 💩
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Хорошо когда у власти "зелёные", которые всегда за мир, за экологию..
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Ответ Роман Ахмедов
Больше не болею за Дортмунд.
Значит никогда и не болел
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Ответ Spaten
Странно что выбрали вечно сливающую Боруссию. Выбрали бы непобедимую Баварию. Хотя…
Баварию выберет Краусс-Маффай, и будут квиты.
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Ответ Только Крылья
Этому концерну надо спонсировать шахтер Львiв. Ну или Динамо киев. Как раз в тему
..они и спонсируют..в играх с ЦСКА
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Ответ Только Крылья
Этому концерну надо спонсировать шахтер Львiв. Ну или Динамо киев. Как раз в тему
А чем Fortuna Düsseldorf хуже?
Всё ж таки земляки, как-никак.
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