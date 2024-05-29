«Ахмат» объявил об уходе Семенова и Ильина

Теги премьер-лига Россия трансферы Ахмат Андрей Семенов Владимир Ильин Футбол

Андрей Семенов и Владимир Ильин покидают «Ахмат».

Клуб объявил об уходе защитника и нападающего на правах свободных агентов – сроки их соглашений истекают в конце мая, контракты не будут продлены.

Андрей Семенов выступал за «Ахмат» с 2013 года. В составе грозненцев защитник провел 11 сезонов и отыграл 289 матчей, став вторым игроком по числу игр за клуб после Ризвана Уциева. Статистика 35-летнего защитника доступна здесь.

Владимир Ильин провел в составе грозненского клуба 4 сезона, отыграв 102 матча и отметившись 22 голами и 7 ассистами. Статистика 32-летнего форварда доступна по этой ссылке.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ильину опять наверное злые легионеры помешали
+2
-1
+1
Внизу реклама два парня в Динамо я подумал что это Ильин и Семенов ))) посмотрите
0
0
0
Освободили место под Джикию и Дзюбу
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий