«Ахмат» объявил об уходе Семенова и Ильина

Андрей Семенов и Владимир Ильин покидают «Ахмат».

Клуб объявил об уходе защитника и нападающего на правах свободных агентов – сроки их соглашений истекают в конце мая, контракты не будут продлены.

выступал за « » с 2013 года. В составе грозненцев защитник провел 11 сезонов и отыграл 289 матчей, став вторым игроком по числу игр за клуб после Ризвана Уциева. Статистика 35-летнего защитника доступна здесь.

провел в составе грозненского клуба 4 сезона, отыграв 102 матча и отметившись 22 голами и 7 ассистами. Статистика 32-летнего форварда доступна по этой ссылке.