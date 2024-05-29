Никлас Фюллькруг: «Согласен, чтобы Ройс выиграл ЛЧ, а Кроос – Евро-2024. Так я получу оба трофея»
Никлас Фюллькруг надеется выиграть Лигу чемпионов и Евро-2024.
– Ройс уходит из «Боруссии», а Кроос – из «Реала». Идеальная концовка может быть только у одного из них…
– Они оба легенды и провели невероятную карьеру. Они оба заслуживают победы.
И в обычной ситуации я бы сказал вам, что Кроос заслуживает Лиги чемпионов, потому что, на мой взгляд, это один из лучших игроков в истории. Но этот финал... Конечно, я надеюсь, что Марко выиграет его.
– Лига чемпионов для Ройса и «Золотой мяч» для Тони. Подписались бы на это?
– Я бы согласился на то, чтобы Ройс победил в Лиге чемпионов, а Кроос – на Евро-2024. Тогда я выиграю оба трофея, – сказал смеясь форвард дортмундской «Боруссии».
Поколения Неймара и Азара? Как вы талант оцениваете? Может самый талантливый был пацан с крестами в 18, а мы не узнали
Хочу чтобы ЛЧ взял Тони Кросс, он самый талантливый полузащитник