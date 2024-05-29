Никлас Фюллькруг: «Согласен, чтобы Ройс выиграл ЛЧ, а Кроос – Евро-2024. Так я получу оба трофея»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Марко Ройс Никлас Фюллькруг Евро-2024 Футбол

Никлас Фюллькруг надеется выиграть Лигу чемпионов и Евро-2024.

– Ройс уходит из «Боруссии», а Кроос – из «Реала». Идеальная концовка может быть только у одного из них…

– Они оба легенды и провели невероятную карьеру. Они оба заслуживают победы.

И в обычной ситуации я бы сказал вам, что Кроос заслуживает Лиги чемпионов, потому что, на мой взгляд, это один из лучших игроков в истории. Но этот финал... Конечно, я надеюсь, что Марко выиграет его.

Лига чемпионов для Ройса и «Золотой мяч» для Тони. Подписались бы на это?

– Я бы согласился на то, чтобы Ройс победил в Лиге чемпионов, а Кроос – на Евро-2024. Тогда я выиграю оба трофея, – сказал смеясь форвард дортмундской «Боруссии».

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18 комментариев
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А ты хитер, однако 👏🏻
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Похоже, мы недооценили главного фаворита на ЗМ)
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Тони Кроос: «Согласен, чтобы Рюдигер выиграл ЛЧ, а Фюллькруг – Евро-2024. Так я получу оба трофея»
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Хочется чтоб Ройс взял лч перед уходом, красиво будет. Один из самых талантливых игроков поколения, но травмы сделали своё.
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Но не получит ни одного, суровая правда жизни
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Ответ Vlad Kim
Хочется чтоб Ройс взял лч перед уходом, красиво будет. Один из самых талантливых игроков поколения, но травмы сделали своё.
Какого поколения Ройс талантливый?
Поколения Неймара и Азара? Как вы талант оцениваете? Может самый талантливый был пацан с крестами в 18, а мы не узнали
Хочу чтобы ЛЧ взял Тони Кросс, он самый талантливый полузащитник
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И ЗМ получишь тогда
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На Спортсе бы не затерялся, как говорится.
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как они любят молоть языком перед играми с Реалом. А потом куда-то пропадают )))
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Фюллькруг поднял настроение!))
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Нифига Том Сойер
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Ох, лиса...))
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Ловко :)
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Ответ Саша Вжухов
И ЗМ получишь тогда
Месси даст подержать ! )
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