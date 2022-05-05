Пике больше не сыграет за «Барсу» в этом сезоне – у него обострение тендиноза

не поможет «Барселоне» в оставшихся матчах сезона.

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что у 35-летнего защитника случилось обострение тендиноза, которое привело к болям в приводящей мышце левого бедра.

Diario Sport уточняет, что из-за проблем со здоровьем Пике больше не сыграет за «Барсу» в этом сезоне. Сине-гранатовым предстоит встретиться с «Бетисом», «Сельтой», «Хетафе» и «Вильярреалом» в матчах Ла Лиги.

Напомним, в матче между «Барселоной» и «Мальоркой» (2:1), который состоялся 1 мая, Жерар из-за травмы был заменен на 28-й минуте.

Подробную статистику центрального защитника можно изучить по этой ссылке.

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