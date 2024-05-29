Нассер Аль-Хелайфи: «ЧМ – удивительное соревнование, но клубный ЧМ будет чем-то большим»
Нассер Аль-Хелайфи считает, что клубный ЧМ затмит чемпионат мира среди сборных.
«Клубный чемпионат мира будет больше, чем сам чемпионат мира, я вам обещаю.
Послушайте, ЧМ – удивительное соревнование. Я горжусь своими игроками, выступающими за национальные команды, но клубный чемпионат мира будет чем-то другим, чем-то большим, ведь здесь соберутся болельщики 32 клубов со всего мира. Я очень рад этому», – заявил президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов в ходе футбольного форума на Сардинии.
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