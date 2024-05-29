Нассер Аль-Хелайфи: «ЧМ – удивительное соревнование, но клубный ЧМ будет чем-то большим»

Теги ПСЖ лига 1 Франция чемпионат мира среди клубов Ассоциация европейских клубов чемпионат мира Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Нассер Аль-Хелайфи считает, что клубный ЧМ затмит чемпионат мира среди сборных.

«Клубный чемпионат мира будет больше, чем сам чемпионат мира, я вам обещаю.

Послушайте, ЧМ – удивительное соревнование. Я горжусь своими игроками, выступающими за национальные команды, но клубный чемпионат мира будет чем-то другим, чем-то большим, ведь здесь соберутся болельщики 32 клубов со всего мира. Я очень рад этому», – заявил президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов в ходе футбольного форума на Сардинии.

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9 комментариев
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Если Аль Хелайфи так сказал, то значит именно так всё и будет (нет)
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Кто Нассеру "Двенадцать стульев" дал прочитать, с закладкой на фрагменте о Всемирном шахматном турнире в Нью-Васюках, признавайтесь?))...
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Суперлига здорового человека)
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Хоть на какой-то ЧМ Сафонов поедет.
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Перес: «Если ЛЧ - удивительное событие, то Суперлига будет чем-то большим»
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Ответ Крыло советов
Не будет) болельщиков клубов всегда меньше, чем болельщиков национальных сборных)
Болельщики клубов более активные в плане выездов, покупки мерча и атрибутики и билетов на матчи
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