Беллингем о «Золотом мяче»: «Если выиграет Винисиус, буду так же гордиться, как при своей победе. Когда он показывает максимум, он лучший игрок мира»

Джуд Беллингем рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».

«Я не слишком беспокоюсь по поводу «Золотого мяча». Всегда считал, что эта награда – для нападающих, вингеров, ярких игроков. Я могу развлечь публику, но никто не способен сделать это так, как .

Когда он показывает свой максимум, он лучший футболист мира. Знаю, что он любит то же самое говорить обо мне, но такие уж у нас взаимоотношения.

Если он получит « », я буду так же гордиться, как и в случае своей победы», – отметил полузащитник « ».