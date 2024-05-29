Беллингем о «Золотом мяче»: «Если выиграет Винисиус, буду так же гордиться, как при своей победе. Когда он показывает максимум, он лучший игрок мира»
Джуд Беллингем рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».
«Я не слишком беспокоюсь по поводу «Золотого мяча». Всегда считал, что эта награда – для нападающих, вингеров, ярких игроков. Я могу развлечь публику, но никто не способен сделать это так, как Винисиус Жуниор.
Когда он показывает свой максимум, он лучший футболист мира. Знаю, что он любит то же самое говорить обо мне, но такие уж у нас взаимоотношения.
Если он получит «Золотой мяч», я буду так же гордиться, как и в случае своей победы», – отметил полузащитник «Реала».