Беллингем о «Золотом мяче»: «Если выиграет Винисиус, буду так же гордиться, как при своей победе. Когда он показывает максимум, он лучший игрок мира»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».

«Я не слишком беспокоюсь по поводу «Золотого мяча». Всегда считал, что эта награда – для нападающих, вингеров, ярких игроков. Я могу развлечь публику, но никто не способен сделать это так, как Винисиус Жуниор.

Когда он показывает свой максимум, он лучший футболист мира. Знаю, что он любит то же самое говорить обо мне, но такие уж у нас взаимоотношения.

Если он получит «Золотой мяч», я буду так же гордиться, как и в случае своей победы», – отметил полузащитник «Реала».

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9 комментариев
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Ответ CCCP{{BOOM}}
ЗМ должен получить Тони Кроос.
если выиграет евро то почему бы и нет)
+4
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+4
ЗМ должен получить Тони Кроос.
+4
-2
+2
В середине сезона думали точно получит Джуд, но сейчас Виник показывает такой уровень, что достоин. Ну и будет зависеть конечно кто как выступит на своих континентальных первенствах. Кроос тоже может получить ЗМ, достоин всей карьерой. В общем решать будет Перес)
+3
-2
+1
Фоден
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Ответ Вжух и ты цз
Если решал бы перес то у Месси мячей было б гораздо меньше
Так и есть. Месси, действительно, не досчитался минимум пары ЗМ
+1
-1
0
Ответ Михо
В середине сезона думали точно получит Джуд, но сейчас Виник показывает такой уровень, что достоин. Ну и будет зависеть конечно кто как выступит на своих континентальных первенствах. Кроос тоже может получить ЗМ, достоин всей карьерой. В общем решать будет Перес)
Если брать всю карьеру и исключительно из Реала - Карвахаль тоже заслуживает всей карьерой, тем более сейчас выдаёт сезон всей жизни
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