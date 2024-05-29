Левандовски, Шченсны, Кивер, Шиманьски, Зелиньски, Милик – в предварительном составе Польши на Евро-2024
Сборная Польши объявила предварительный состав на Евро-2024.
Главный тренер национальной команды Михал Пробеж назвал 29 игроков, имеющих шансы сыграть на чемпионате Европы. Они вызваны на ближайшие товарищеские матчи. До 7 июня включительно в заявке должно остаться 26 игроков.
Вратари: Войчех Шченсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Марчин Булка («Ницца»), Оливер Зых («Пуща»);
Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Эмполи»), Павел Бохневич («Херенвен»), Павел Давидович («Верона»), Якуб Кивер («Арсенал»), Тымотеуш Пухач («Кайзерслаутерн»), Бартош Саламон («Лех»), Себастьян Валюкевич («Эмполи);
Полузащитники: Пшемыслав Франковски («Ланс»), Камиль Гросицки («Погонь»), Якуб Модер («Брайтон»), Якуб Петровски («Лудогорец»), Тарас Романчук («Ягеллония»), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед»), Дамян Шиманьски (АЕК), Себастьян Шиманьски («Фенербахче»), Михал Скурась («Брюгге»), Кацпер Урбаньски («Болонья»), Никола Залевски («Рома»), Петр Зелиньски («Наполи»);
Нападающие: Адам Букса («Антальяспор»), Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пентек («Истанбул»), Кароль Свидерски («Верона»).
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