Левандовски, Шченсны, Кивер, Шиманьски, Зелиньски, Милик – в предварительном составе Польши на Евро-2024

Сборная Польши объявила предварительный состав на Евро-2024.

Главный тренер национальной команды Михал Пробеж назвал 29 игроков, имеющих шансы сыграть на чемпионате Европы. Они вызваны на ближайшие товарищеские матчи. До 7 июня включительно в заявке должно остаться 26 игроков.

Вратари: («Ювентус»), («Болонья»), (« »), (« »);

Защитники: (« »), («Эмполи»), (« »), («Верона»), (« »), (« »), («Лех»), (« );

Полузащитники: (« »), (« »), (« »), (« »), (« »), (« »), ( ), (« »), (« »), (« »), («Рома»), (« »);

Нападающие: (« »), (« »), (« »), (« »), (« »).

Заявки многих сборных Евро-2024 уже известны. Все финальные и предварительные – здесь