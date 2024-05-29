Левандовски, Шченсны, Кивер, Шиманьски, Зелиньски, Милик – в предварительном составе Польши на Евро-2024

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Сборная Польши объявила предварительный состав на Евро-2024.

Главный тренер национальной команды Михал Пробеж назвал 29 игроков, имеющих шансы сыграть на чемпионате Европы. Они вызваны на ближайшие товарищеские матчи. До 7 июня включительно в заявке должно остаться 26 игроков.

Вратари: Войчех Шченсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Марчин БулкаНицца»), Оливер ЗыхПуща»);

Защитники: Ян БеднарекСаутгемптон»), Бартош Берешиньски («Эмполи»), Павел БохневичХеренвен»), Павел Давидович («Верона»), Якуб КиверАрсенал»), Тымотеуш ПухачКайзерслаутерн»), Бартош Саламон («Лех»), Себастьян ВалюкевичЭмполи);

Полузащитники: Пшемыслав ФранковскиЛанс»), Камиль ГросицкиПогонь»), Якуб МодерБрайтон»), Якуб ПетровскиЛудогорец»), Тарас РоманчукЯгеллония»), Бартош СлишАтланта Юнайтед»), Дамян Шиманьски (АЕК), Себастьян ШиманьскиФенербахче»), Михал СкурасьБрюгге»), Кацпер УрбаньскиБолонья»), Никола Залевски («Рома»), Петр ЗелиньскиНаполи»);

Нападающие: Адам БуксаАнтальяспор»), Роберт ЛевандовскиБарселона»), Аркадиуш МиликЮвентус»), Кшиштоф ПентекИстанбул»), Кароль СвидерскиВерона»).

Заявки многих сборных Евро-2024 уже известны. Все финальные и предварительные – здесь

17 комментариев
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Ответ Алексей Фёдоров
Что за клуб Пуща? Впервые слышу об нём
Дебютант польской Экстраклассы и одна из главных сенсаций чемпионата. Клуб без денег и которому предсказывали скорый вылет занял 12 место. Оливер Зых его основной вратарь, играет весьма неплохо, правда гол с центра поля как то пропустил
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Ответ Алексей Фёдоров
Что за клуб Пуща? Впервые слышу об нём
12 место в Высшей Лиги Польши.
А вратарь прославился тем, что 1 апреля пропустил мяч после того, как вратарь другой команды выбил мяч из своей штрафной
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Что за клуб Пуща? Впервые слышу об нём
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Ответ Александр Чижов
Поляки в расход стабильное 4 место
С австрийцами спокойно могут бороться, состав неплохой
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Ответ Under
Комментарий удален пользователем
Потому что дилетанты рулят
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Ответ Андрей Тихонов
И в тексте новости ссылка не на Оливера Зыха, а на какого-то шведа.
И тут фикс, спасибо. Не тот тег вбили, потому и автоматически не тот игрок привязался.
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Ответ Holy Diver
Тарас Романчук - это чисто коренной поляк, я правильно понимаю?
Коренной украинец из Ковеля, в Ягеллонии играет уже 10 лет. Принял польское гражданство и теперь привлекается в сборную Польши
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«Полонез Левандовского».
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Комментарий удален пользователем
Вратарская линия топовая у поляков!
Тут и опытнейший Щенсны
Один из лучших киперов Лиги 1 - Булка
Вратарь главной сенсации Серии А - Скорупски
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Ответ Under
Комментарий удален пользователем
Техническая ошибка. Уберем. Спасибо.
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Ответ Игорь Новиков
Техническая ошибка. Уберем. Спасибо.
И в тексте новости ссылка не на Оливера Зыха, а на какого-то шведа.
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Ответ Holy Diver
Тарас Романчук - это чисто коренной поляк, я правильно понимаю?
почему вас вдруг так это беспокоит?
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