Моуринью мог возглавить команду Фердинанда на медийном ЧМ Пике. Рио и Жерар общались с португальцем

Теги Франческо Тотти Рио Фердинанд Жозе Моуринью Андрей Шевченко Жерар Пике Кингс Лига Медиафутбол

Жозе Моуринью мог возглавить одну из команд медийного ЧМ Жерара Пике.

На прошлой неделе стартовал Кингс чемпионат мира – международный турнир медиалиги Пике.

Президентами многих команд, участвующих на ЧМ, являются звезды футбола: Франческо Тотти, Андрей Шевченко, Неймар, Рио Фердинанд и другие.

По словам Пике, Моуринью был близок к тому, чтобы принять команду Фердинанда Five FC.

Экс-защитник «Барселоны» добавил, что он и Фердинанд общались с португальцем, но в конечном итоге Жозе не присоединился к проекту.

Пике запустил ЧМ среди медиакоманд. В деле Неймар, Ибрагимович, Азар, Тотти и еще десяток звезд

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2 комментария
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Ну и на кой ему это, там компенсацию лямов 20 за разрыв контракта не дадут. Жерару первого числа за новым телеком ехать, экономит
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