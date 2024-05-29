Моуринью мог возглавить команду Фердинанда на медийном ЧМ Пике. Рио и Жерар общались с португальцем
Жозе Моуринью мог возглавить одну из команд медийного ЧМ Жерара Пике.
На прошлой неделе стартовал Кингс чемпионат мира – международный турнир медиалиги Пике.
Президентами многих команд, участвующих на ЧМ, являются звезды футбола: Франческо Тотти, Андрей Шевченко, Неймар, Рио Фердинанд и другие.
По словам Пике, Моуринью был близок к тому, чтобы принять команду Фердинанда Five FC.
Экс-защитник «Барселоны» добавил, что он и Фердинанд общались с португальцем, но в конечном итоге Жозе не присоединился к проекту.
Пике запустил ЧМ среди медиакоманд. В деле Неймар, Ибрагимович, Азар, Тотти и еще десяток звезд