Моуринью мог возглавить команду Фердинанда на медийном ЧМ Пике. Рио и Жерар общались с португальцем

Жозе Моуринью мог возглавить одну из команд медийного ЧМ Жерара Пике.

На прошлой неделе стартовал Кингс чемпионат мира – международный турнир медиалиги Пике.

Президентами многих команд, участвующих на ЧМ, являются звезды футбола: , , Неймар, и другие.

По словам Пике, Моуринью был близок к тому, чтобы принять команду Фердинанда Five FC.

Экс-защитник «Барселоны» добавил, что он и Фердинанд общались с португальцем, но в конечном итоге не присоединился к проекту.

Пике запустил ЧМ среди медиакоманд. В деле Неймар, Ибрагимович, Азар, Тотти и еще десяток звезд