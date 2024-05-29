Ханс-Дитер Флик: «Академия «Барсы» – одна из лучших в мире. В команде прекрасно сочетаются молодые и опытные игроки – мы должны работать над тем, чтобы сделать ее лучше»

Ханс-Дитер Флик высоко оценил молодых воспитанников «Барселоны».

Сегодня немецкий специалист возглавил каталонскую команду, подписав 2-летний контракт.

«Академия «Барселоны» – одна из лучших в мире. В основной команде прекрасно сочетаются опытные игроки и талантливая молодежь.

Думаю, мы должны работать над тем, чтобы сделать команду лучше. Это наша совместная работа с Деку и президентом [Жоаном] Лапортой. Для меня важна работа в команде», – сказал Флик клубной пресс-службе.

Флик – новый тренер «Барсы». Что нужно знать