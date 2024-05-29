Ханс-Дитер Флик: «Академия «Барсы» – одна из лучших в мире. В команде прекрасно сочетаются молодые и опытные игроки – мы должны работать над тем, чтобы сделать ее лучше»

Теги Барселона Деку Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик высоко оценил молодых воспитанников «Барселоны».

Сегодня немецкий специалист возглавил каталонскую команду, подписав 2-летний контракт. 

«Академия «Барселоны» – одна из лучших в мире. В основной команде прекрасно сочетаются опытные игроки и талантливая молодежь.

Думаю, мы должны работать над тем, чтобы сделать команду лучше. Это наша совместная работа с Деку и президентом [Жоаном] Лапортой. Для меня важна работа в команде», – сказал Флик клубной пресс-службе.

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6 комментариев
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Что то мне кажется нихрена у Флика не получится там. Благодарен ему за Мюнхен и буду рад ошибиться
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На деле посмотрим
Марка Бернала обязан на предсезонку брать, он идеальный опорник для Барсы
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Удачи Ханси!:) Ждем как минимум золотой дубль!:))
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Флик хозяин Мбамбы
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2 года всего лишь.
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