Ханс-Дитер Флик: «Академия «Барсы» – одна из лучших в мире. В команде прекрасно сочетаются молодые и опытные игроки – мы должны работать над тем, чтобы сделать ее лучше»
Ханс-Дитер Флик высоко оценил молодых воспитанников «Барселоны».
Сегодня немецкий специалист возглавил каталонскую команду, подписав 2-летний контракт.
«Академия «Барселоны» – одна из лучших в мире. В основной команде прекрасно сочетаются опытные игроки и талантливая молодежь.
Думаю, мы должны работать над тем, чтобы сделать команду лучше. Это наша совместная работа с Деку и президентом [Жоаном] Лапортой. Для меня важна работа в команде», – сказал Флик клубной пресс-службе.
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