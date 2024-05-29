Гончаренко про 0:2 от «Акрона»: «Виноват всегда тренер – должны были в чемпионате играть, чтобы не доводить до этого. У «Урала» есть 90 минут, чтобы что-то сделать»

Виктор Гончаренко взял на себя вину за поражение от «Акрона».

В первом стыковом матче за право выступать в Мир « » уступил со счетом 0:2. Ответный матч пройдет в Жигулевске 1 июня.

«Понимаю, много вопросов, негатива, все по делу. Должны были в чемпионате играть, чтобы не доводить до этого. В атаке сегодня играли плохо, виноват всегда тренер.

У ребят остается 90 минут, чтобы что‑то сделать. Попробовать в одном матче исправить ситуацию мы должны», – сказал главный тренер «Урала».