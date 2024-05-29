Гончаренко про 0:2 от «Акрона»: «Виноват всегда тренер – должны были в чемпионате играть, чтобы не доводить до этого. У «Урала» есть 90 минут, чтобы что-то сделать»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Виктор Гончаренко Матч ТВ Акрон Переходные матчи РПЛ - Первая лига Футбол

Виктор Гончаренко взял на себя вину за поражение от «Акрона».

В первом стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ «Урал» уступил со счетом 0:2. Ответный матч пройдет в Жигулевске 1 июня.

«Понимаю, много вопросов, негатива, все по делу. Должны были в чемпионате играть, чтобы не доводить до этого. В атаке сегодня играли плохо, виноват всегда тренер.

У ребят остается 90 минут, чтобы что‑то сделать. Попробовать в одном матче исправить ситуацию мы должны», – сказал главный тренер «Урала».

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17 комментариев
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В пердиве Уралу самое место вместе с их президентом, а Ганчаренко без работы не останется.
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С первого места в начале сезона до пердива. Как я искал малахитову шкатулку, а нашёл билет у Беларусь. Новые приключения трактарыста в России, скоро на всех экранах страны. 🙃
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Ответ Ксюша Каблукова
А как Спартак отхватывал у таких команд весь сезон?)))
Как Спартак отхватывал у таких команд весь сезон и оказался выше ЦСКА это другая передача, рабочее назывние лысый шарлатан или где теперь мой колизей. Скоро анонс, не пропустите. 🙃
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Всё же интересно, насколько влияет на игроков нахождение на скамейке быдлана Иванова. Авторитет тренера как по мне сильно страдает от этого.
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Есть ощущение, что Гончаренко просто наелся футболом. Ему всего-лишь 46 лет, в этом возрасте тренеры по сути ещё совсем зелёные, но ВМГ при этом тренирует уже 17 лет, это огромный срок. И он перестал развиваться и главное что перестал этого хотеть.
Похожая история и у Моуриньо, с поправкой на уровень. Начал тренировать довольно рано и быстро добился успеха, но спустя какое-то продолжительное время, оказалось что идей у него больше нет, а старый багаж уже больше не работает. И человек будучи в нормальном тренерском возрасте , как специалист уже совершенно не востребован в топ-клубах, хотя раньше за него они готовы были бойню устраивать. А ему всего 61 год, напомню.
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Ответ Alex Chernov
Как Спартак отхватывал у таких команд весь сезон и оказался выше ЦСКА это другая передача, рабочее назывние лысый шарлатан или где теперь мой колизей. Скоро анонс, не пропустите. 🙃
Но вы то не смогли победить ЦСКА даже с ФЕдотовым, который ниже вас находился))
Анонс уже есть - в июле - Братский кубок, где участвуют только лучшие - ЦСКА, Динамо, Партизан и Белград))
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Ответ juneed
Одного уровня состав, цена Ионова или Газинского это отголоски старой эры.
Ещё раз, состав Урала в 2 раза дороже чем у Акрона, это не я придумал, и в РПЛ состав Урала далеко не самый дешёвый
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