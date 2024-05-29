Гончаренко про 0:2 от «Акрона»: «Виноват всегда тренер – должны были в чемпионате играть, чтобы не доводить до этого. У «Урала» есть 90 минут, чтобы что-то сделать»
Виктор Гончаренко взял на себя вину за поражение от «Акрона».
В первом стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ «Урал» уступил со счетом 0:2. Ответный матч пройдет в Жигулевске 1 июня.
«Понимаю, много вопросов, негатива, все по делу. Должны были в чемпионате играть, чтобы не доводить до этого. В атаке сегодня играли плохо, виноват всегда тренер.
У ребят остается 90 минут, чтобы что‑то сделать. Попробовать в одном матче исправить ситуацию мы должны», – сказал главный тренер «Урала».
Похожая история и у Моуриньо, с поправкой на уровень. Начал тренировать довольно рано и быстро добился успеха, но спустя какое-то продолжительное время, оказалось что идей у него больше нет, а старый багаж уже больше не работает. И человек будучи в нормальном тренерском возрасте , как специалист уже совершенно не востребован в топ-клубах, хотя раньше за него они готовы были бойню устраивать. А ему всего 61 год, напомню.
Анонс уже есть - в июле - Братский кубок, где участвуют только лучшие - ЦСКА, Динамо, Партизан и Белград))