Рангник о Роналду: «Он показал, что все еще может делать разницу. Не каждый игрок может так забивать»

высказался о значении для .

– Его главное умение – забивать голы, и он сделал это в своем стиле [в матче против «Тоттенхэма»]. Не каждый игрок может забивать такие голы. В этом и заключается влияние Роналду на команду.

В этой игре Роналду показал, что все еще является игроком, который может делать разницу.

– Приходится ли вам адаптироваться под Роналду?

– Тренер должен думать о том, что будет лучше для команды. Поэтому иногда я должен принять решение о том, что такой игрок, как Криштиану, будет заменен или, возможно, пропустит одну игру, чтобы отдохнуть, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».