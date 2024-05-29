Колыванов не верит, что «ПСЖ» предложил 100 млн евро за Хвичу: «Это развод вселенной. Он провел средний сезон в «Наполи»

Игорь Колыванов не верит, что Хвича стоит 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что « » предложил « » 100 млн евро за 23-летнего грузинского хавбека.

«Не поверю, чтобы за Хвичу предложили 100 млн евро. Кварацхелия провел средний сезон в «Наполи».

– хороший футболист, но в этом году он не наиграл на 100 млн евро. Агент мог назвать цифру в 150 или 200 млн евро. Это развод вселенной», – сказал бывший игрок сборной России.