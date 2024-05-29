Колыванов не верит, что «ПСЖ» предложил 100 млн евро за Хвичу: «Это развод вселенной. Он провел средний сезон в «Наполи»

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия Наполи Игорь Колыванов Хвича Кварацхелия деньги Футбол

Игорь Колыванов не верит, что Хвича стоит 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Наполи» 100 млн евро за 23-летнего грузинского хавбека.

«Не поверю, чтобы за Хвичу предложили 100 млн евро. Кварацхелия провел средний сезон в «Наполи».

Хвича – хороший футболист, но в этом году он не наиграл на 100 млн евро. Агент мог назвать цифру в 150 или 200 млн евро. Это развод вселенной», – сказал бывший игрок сборной России. 

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9 комментариев
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При всём уважении к Колыванову он не вращается в тех сферах, где вращаются эти клубы и эти деньги. В лучшем случае он в курсе каких-нибудь подробностей о трансферах в нашей ФНЛ.
+17
-2
+15
Хвича в этом сезоне по всем ТТД был лучше чем в прошлом сезоне. это Наполи провалил сезон но не Хвича . 20 результативных деиствий для вингера в топ лиге очень даже Хороший результат. Потому что
вингер это не нападающий штрафной. Вингер это продвижение мяча ,обострение и подносчик снарядов .
+12
0
+12
Хвича, Сафонов. Что дальше? Тюкавин на острие? Джикия в защите? Черчесов на бровке?
+5
0
+5
А кто в Наполи вообще провел хороший сезон ?
+5
-2
+3
Это же ПСЖ, у них денег, как у дурака фантиков
+1
0
+1
Сотка может и многовато, но не настолько, чтобы говорить о разводе, тем более вселенского масштаба. Так что цифры вполне в духе времени. Да, может из другого клуба он ушел бы за меньшие деньги, но это же Наполи.
+1
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+1
По ТТд он провел этот сезон сильнее чем прошлый)
+2
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Как будто человек последние 10 спал, если б он крутой сезон провел то было б 150-180.
P.S. вы ему про Мудрика не рассказывайте только
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-1
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Ответ Николай Бойко
Это же ПСЖ, у них денег, как у дурака фантиков
Это не означает, что они будут переплачивать за Хвичу. За того же Сафонова они по рынку платили.

Рынок они взрывали только два раза, с Нейманом и Мбаппе, и это были имиджеобразующие покупки. Хвича к таким не относится, поэтому там будет стандартный торг.
Другой вопрос, что Хвича реально хорош, и его реальная ценность, в принципе, недалека от заявленной сотки
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