Колыванов не верит, что «ПСЖ» предложил 100 млн евро за Хвичу: «Это развод вселенной. Он провел средний сезон в «Наполи»
Игорь Колыванов не верит, что Хвича стоит 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Наполи» 100 млн евро за 23-летнего грузинского хавбека.
«Не поверю, чтобы за Хвичу предложили 100 млн евро. Кварацхелия провел средний сезон в «Наполи».
Хвича – хороший футболист, но в этом году он не наиграл на 100 млн евро. Агент мог назвать цифру в 150 или 200 млн евро. Это развод вселенной», – сказал бывший игрок сборной России.
вингер это не нападающий штрафной. Вингер это продвижение мяча ,обострение и подносчик снарядов .
P.S. вы ему про Мудрика не рассказывайте только
Рынок они взрывали только два раза, с Нейманом и Мбаппе, и это были имиджеобразующие покупки. Хвича к таким не относится, поэтому там будет стандартный торг.
Другой вопрос, что Хвича реально хорош, и его реальная ценность, в принципе, недалека от заявленной сотки