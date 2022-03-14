Ральф Рангник: «Роналду может быть лидером и одним из моторов «МЮ» с такой игрой, как против «Тоттенхэма»

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Ральф Рангник высоко отозвался об уровне Криштиану Роналду.

«Конечно, он важный игрок. С учетом его репутации и умением играть он, безусловно, имеет влияние на команду. Но в команде есть и другие игроки, которые должны брать на себя ответственность, которые должны работать, которые могут быть лидерами.

С такой игрой [как против «Тоттенхэма»] Роналду может быть лидером. Я говорил ему это с тех пор, как пришел в клуб. С такой игрой он может быть одним из моторов команды», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Мощь Роналду – не только хет-трик, но и 8 ударов (весь «Тоттенхэм» нанес 10!). Вклад Рангника в победу тоже есть

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