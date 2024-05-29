Верман из ПСВ – лидер топ-7 лиг Европы по числу созданных моментов в сезоне (130). Штегер из «Бохума» – 2-й, Бруну – 3-й

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Йоэй Верман из ПСВ – лидер топ-7 лиг Европы по числу созданных моментов (130).

В список вошли представители лиг Испании, Англии, Италии, Германии, Франции, Нидерландов и Португалии (по итогам сезона-2023/24). 

25-летний полузащитник создал 130 моментов в чемпионате Нидерландов (29 матчей, 5+16 по системе «гол + пас») и возглавил топ. 

В пятерку лучших также вошли полузащитник «Бохума» Кевин Штегер (127), полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (114), полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс (103) и полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор (102). 

Во вторую пятерку попали Илкай Гюндоган («Барселона», 97), Тежи Саванье («Монпелье», 91), Букайо Сака («Арсенал», 91), Яго Аспас («Сельта», 90), Франк Онора («Боруссия» Менхенгладбах, 89). 

4 комментария
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А где представители чемпионов? Мансити, Интер, Реал, ПСЖ, Байер?
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Вот на Евро и посмотрим, как себя проявит. Очень вряд ли что-то хорошее увидим. А то, на бумаге так всё хорошо смотрится
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Ответ Ебздрогыч
А где представители чемпионов? Мансити, Интер, Реал, ПСЖ, Байер?
У них куча игроков, которые создают моменты, а не заточенная не одного созидателя.
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