Верман из ПСВ – лидер топ-7 лиг Европы по числу созданных моментов в сезоне (130). Штегер из «Бохума» – 2-й, Бруну – 3-й

Йоэй Верман из ПСВ – лидер топ-7 лиг Европы по числу созданных моментов (130).

В список вошли представители лиг , Англии, Италии, Германии, Франции, Нидерландов и Португалии (по итогам сезона-2023/24).

25-летний полузащитник создал 130 моментов в чемпионате Нидерландов (29 матчей, 5+16 по системе «гол + пас») и возглавил топ.

В пятерку лучших также вошли полузащитник « » (127), полузащитник « » Бруну Фернандеш (114), полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс (103) и полузащитник « » Мартин Эдегор (102).

Во вторую пятерку попали Илкай Гюндоган («Барселона», 97), Тежи Саванье («Монпелье», 91), Букайо Сака («Арсенал», 91), Яго Аспас («Сельта», 90), Франк Онора («Боруссия» Менхенгладбах, 89).