Верман из ПСВ – лидер топ-7 лиг Европы по числу созданных моментов в сезоне (130). Штегер из «Бохума» – 2-й, Бруну – 3-й
Йоэй Верман из ПСВ – лидер топ-7 лиг Европы по числу созданных моментов (130).
В список вошли представители лиг Испании, Англии, Италии, Германии, Франции, Нидерландов и Португалии (по итогам сезона-2023/24).
25-летний полузащитник создал 130 моментов в чемпионате Нидерландов (29 матчей, 5+16 по системе «гол + пас») и возглавил топ.
В пятерку лучших также вошли полузащитник «Бохума» Кевин Штегер (127), полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (114), полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс (103) и полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор (102).
Во вторую пятерку попали Илкай Гюндоган («Барселона», 97), Тежи Саванье («Монпелье», 91), Букайо Сака («Арсенал», 91), Яго Аспас («Сельта», 90), Франк Онора («Боруссия» Менхенгладбах, 89).