Винисиус про «Siuuuu» от Роналду: «Я бы сказал, что это самое культовое празднование в футболе»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига рейтинги болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд НФЛ Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус назвал «Siuuuu» от Роналду самым культовым празднованием в футболе.

– Какие три празднования за всю историю футбола вы бы назвали любимыми?

– Без сомнения, «Siuuuu» в исполнении Криштиану Роналду. Я бы сказал, что это самое культовое празднование в футболе. 

Также мне нравятся танцевальные движения игроков НФЛ и празднования вместе с болельщиками, – сказал вингер «Реала». 

Теперь мы видели все – фирменное празднование Криштиану Роналду Siuuu исполнили у жерла вулкана🌋🌋🌋

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7 комментариев
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Вадик Евсеев: -подержи моё пиво…
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празднования 90х никогда не сравнятся с унылыми, одинаковыми позёрствами современных кайфариков
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Ответ Павел Глазачев
Вадик Евсеев: -подержи моё пиво…
это для старой школы)
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Все уже забыли,как Роналду праздновал до этого
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ну такое ...были и по лучше
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Ответ Tollie
празднования 90х никогда не сравнятся с унылыми, одинаковыми позёрствами современных кайфариков
Реально)
они там и боулинг из людей делали и лодку сооружали и что только не было😁👍🏻🔥
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