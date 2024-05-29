Винисиус про «Siuuuu» от Роналду: «Я бы сказал, что это самое культовое празднование в футболе»
Винисиус назвал «Siuuuu» от Роналду самым культовым празднованием в футболе.
– Какие три празднования за всю историю футбола вы бы назвали любимыми?
– Без сомнения, «Siuuuu» в исполнении Криштиану Роналду. Я бы сказал, что это самое культовое празднование в футболе.
Также мне нравятся танцевальные движения игроков НФЛ и празднования вместе с болельщиками, – сказал вингер «Реала».
Теперь мы видели все – фирменное празднование Криштиану Роналду Siuuu исполнили у жерла вулкана🌋🌋🌋
они там и боулинг из людей делали и лодку сооружали и что только не было😁👍🏻🔥