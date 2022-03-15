Мерсон о Роналду: «Никогда не считал его трансфер в «МЮ» хорошим. Нельзя выиграть АПЛ с 37-летним игроком в нападении»

считает, что уйдет из летом.

«Я никогда не считал трансфер Роналду очень хорошим. Он сделал хет-трик с «Тоттенхэмом», и все сходят с ума, но доставьте мяч в штрафную, и Роналду забьет. Все просто.

Думаю ли я, что Роналду останется в «МЮ» на следующий сезон? Нет, точно нет. Буду шокирован, если он останется.

Не думаю, что новый тренер будет столь же мягок. Думаю, что Сульшер был слаб, Рангник тоже слаб. Новый тренер должен быть очень сильным. По моему мнению, нельзя выиграть с 37-летним игроком в нападении.

Беспокоит то, что Роналду – лучший игрок и лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед». Нельзя сказать, что он не добился успеха – он лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед», крупнейшего клуба в мире, и ему 37 лет.

Но нужно смотреть на это в перспективе – «Манчестер Юнайтед» хочет выигрывать трофеи, а не просто подсчитывать статистику и пытаться стать четвертым», – заявил бывший форвард «Арсенала».