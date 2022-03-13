Безумный хет-трик Роналду «Тоттенхэму» – 59-й в его карьере. Давайте все вместе: Siii 💎

Человеку 37 лет.

«Манчестер Юнайтед» разобрался дома с «Тоттенхэмом» (3:2), а главной звездой вечера стал Криштиану Роналду, который оформил хет-трик и наслаждался моментом.

«Невероятно доволен первым хет-триком после возвращения на «Олд Траффорд»! Ничто не сравнится с ощущением возвращения на поле и помощи команде своими целями и усилиями. Мы еще раз доказали, что можем победить любого соперника, если усердно работаем и держимся вместе как единое целое. Для «МЮ» нет пределов, несмотря ни на что», – написал Криш в инстаграме.

Много (очень!) магических цифр

•‎ Это первый хет-трик Роналду после возвращения в «МЮ» – и всего второй в АПЛ. Первый случился в январе 2008-го в матче с «Ньюкаслом», их разделили 14 лет. И это рекорд для АПЛ.

•‎ Криштиану стал вторым по возрасту автором хет-трика в Премьер-лиге: исполнил красиво в 37 лет и 35 дней. Старше него был только Тедди Шерингем в августе 2003 года (37 лет и 146 дней).

•‎ Роналду вот уже 13 лет оформляет хотя бы один хет-трик за год на клубном уровне. Всего за это время (с 2010-го) у него 49 хет-триков, лучший результат был в 2011-м – аж 9 штук. И еще один хет-трик Роналду оформил в 2008-м.

•‎ Всего это 59-й хет-трик в его карьере, 10 были в сборной.

•‎ Еще немного безумия от 37-летнего Криша против «Тоттенхэма»: 95% точных передач, 54 касания, 14 передач в финальной трети поля, 8 касаний в чужой штрафной (лучший показатель), 8 ударов (снова лучший), 5 в створ (тоже лучший), 3 выигранных верховых единоборства и 2 отбора.

Один из голов Роналду забил в стиле своей молодости – с 25 метров, дальним ударом.

Конте сказал, что без Криша «МЮ» даже не забрал бы ничью

Ральф Рангник после матча рассуждал в основном об игре португальца: «Сегодня был его лучший матч. По крайней мере, с тех пор, как я пришел в команду. Он был хорош на тренировке в четверг, поэтому я решил его выпустить. Потрясающая игра как в его исполнении, так и в исполнении всей команды. Он может творить при 70 тысячах зрителей, но он может сделать это и с командой. Он не просто забил три гола, он был частью команды».

Даже Антонио Конте упомянул Криша: «Это игрок, который всегда играл решающую роль на поле по ходу карьеры. Он показал себя. Без Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» было бы сложно не просто победить, но и сыграть вничью».

Еще раз: ему уже 37.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; REUTERS/Phil Noble