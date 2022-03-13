Рангник о 3:2 с «Тоттенхэмом»: «Лучшая игра Роналду за «МЮ» при мне. Он способен поднять на ноги 70 тысяч зрителей, но ему нужна помощь команды»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник похвалил форварда Криштиану Роналду.

Португалец сделал хет-трик в матче 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:2).

«Это был его лучший матч в клубе – как минимум с момента моего появления здесь.

Он способен поднять 70 тысяч зрителей на ноги, но все же для этого ему нужна помощь команды. Выступление фантастическое. И дело не только в трех голах, но и в работе на команду, когда мяч был у нас.

Если учитывать уровень соперника, то это было наше лучшее выступление, пожалуй. Было важно победить», – сказал Рангник.

Роналду забил 12 голов в этом сезоне АПЛ. Он лучший бомбардир «МЮ», у Бруну – 9 мячей

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