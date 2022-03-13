Рангник о 3:2 с «Тоттенхэмом»: «Лучшая игра Роналду за «МЮ» при мне. Он способен поднять на ноги 70 тысяч зрителей, но ему нужна помощь команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник похвалил форварда Криштиану Роналду.
Португалец сделал хет-трик в матче 29-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:2).
«Это был его лучший матч в клубе – как минимум с момента моего появления здесь.
Он способен поднять 70 тысяч зрителей на ноги, но все же для этого ему нужна помощь команды. Выступление фантастическое. И дело не только в трех голах, но и в работе на команду, когда мяч был у нас.
Если учитывать уровень соперника, то это было наше лучшее выступление, пожалуй. Было важно победить», – сказал Рангник.
Роналду забил 12 голов в этом сезоне АПЛ. Он лучший бомбардир «МЮ», у Бруну – 9 мячей