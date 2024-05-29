Отаменди и Альварес сыграют за Аргентину на Олимпиаде-2024

Николас Отаменди и Хулиан Альварес сыграют за сборную Аргентины на Олимпиаде.

Тренерский штаб команды рассчитывает на этих игроков, как сообщает журналист Гастон Эдуль.

24-летний Альварес стал победителем АПЛ вместе с «Манчестер Сити». В 36 матчах чемпионата форвард забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

36-летний защитник Отаменди выступал за «Бенфику» и стал вице-чемпионом Португалии. Оба футболиста входили в состав сборной Аргентины на победном ЧМ-2022 в Катаре.

Футбольный турнир Олимпиады-2024 пройдет с 24 июля по 10 августа в Париже и еще 6 городах Франции.

Мужские сборные будут представлены игроками до 23 лет. В заявку каждой сборной могут быть включены 3 игрока старше этого возраста.

Сборная Аргентины попала в группу с командами Марокко, Ирака и Украины.