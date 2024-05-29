Отаменди и Альварес сыграют за Аргентину на Олимпиаде-2024

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Николас Отаменди и Хулиан Альварес сыграют за сборную Аргентины на Олимпиаде.

Тренерский штаб команды рассчитывает на этих игроков, как сообщает журналист Гастон Эдуль.

24-летний Альварес стал победителем АПЛ вместе с «Манчестер Сити». В 36 матчах чемпионата форвард забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. 

36-летний защитник Отаменди выступал за «Бенфику» и стал вице-чемпионом Португалии. Оба футболиста входили в состав сборной Аргентины на победном ЧМ-2022 в Катаре. 

Футбольный турнир Олимпиады-2024 пройдет с 24 июля по 10 августа в Париже и еще 6 городах Франции. 

Мужские сборные будут представлены игроками до 23 лет. В заявку каждой сборной могут быть включены 3 игрока старше этого возраста.

Сборная Аргентины попала в группу с командами Марокко, Ирака и Украины.

7 комментариев
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Альварес рискует собрать полную охапку трофеев к 24 годам, добавив золото Олимпиады
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До золотого требла со сборной, про Месси говорили, что он только на молодежном уровне выигрывал. Теперь говорят он и на молодежном уровне выигрывал. И многие титулованные футболисты хотят выиграть и олимпиаду
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Ответ ta-tosha
Отаменди точно сыграет, мелкий посидит под ним на лавке, как обычно
Защитник усадит нападающего на лавку?
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Удачи и победы на Олимпиаде! 🇦🇷
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Отаменди уже давно не тянет как игрок высокого класса, часто ошибается при игре 1 в 1 и на дистанции он пешеход, и это не считая его тактических ошибок(которых раньше не было) и недостатка выносливости. В Бенфике он выглядел явно слабым звеном в защите.
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