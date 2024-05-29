Кавазашвили о лимите в РПЛ: «Менять немедленно! Иностранцев может быть 2-3. Мы ничего не добьемся, пока не начнем думать о величии сборной России»

Анзор Кавазашвили призвал немедленно изменить лимит на легионеров в Мир РПЛ.

С сезона-2022/23 в лиге действует такое ограничение – не более 14 иностранных футболистов в заявке и не более 8 одновременно на поле.

– Менять лимит?

– Это нужно сделать немедленно! Я говорил об этом много раз. Но я не говорю, что надо закрывать двери для иностранцев. Иностранцев может быть два-три человека, но они должны быть первоклассными футболистами. Они обязательно должны играть за национальные сборные своих стран, потому что туда попадают лучшие из лучших. Тогда они смогут привнести в российский чемпионат что-то новое.

Но неправильно, когда приглашают 10 иностранцев, из которых только один играет чуть лучше нашего футболиста. Их ставят, потому что за них платят большие деньги.

Я все время обращаюсь в , чтобы они сделали лимит до трех человек. Но этого не происходит, потому что в исполкоме сидят представители бизнеса. Там только Михаил Данилович Гершкович и Никита Павлович Симонян – бывшие профессиональные футболисты.

Мы ничего не добьемся, пока не начнем думать о величии национальной сборной России. Сегодня Валерий не знает, кого пригласить в сборную. У нас нет 11-ти сильных игроков. Я никого не обвиняю, просто предлагаю изменить подход к нашему футболу. Сейчас у нас, к сожалению, очень слабый уровень, – сказал бывший вратарь сборной СССР.

Анзор Кавазашвили: «У нас чемпионат и Кубок России не среди российских футболистов – играют сборные Латинской Америки. Это удар по национальной гордости, унижение нашего футбольного менталитета»