Кавазашвили о лимите в РПЛ: «Менять немедленно! Иностранцев может быть 2-3. Мы ничего не добьемся, пока не начнем думать о величии сборной России»

Теги Никита Симонян премьер-лига Россия Сборная России по футболу бизнес РФС Валерий Карпин Михаил Гершкович Анзор Кавазашвили лимит на легионеров Футбол

Анзор Кавазашвили призвал немедленно изменить лимит на легионеров в Мир РПЛ.

С сезона-2022/23 в лиге действует такое ограничение – не более 14 иностранных футболистов в заявке и не более 8 одновременно на поле.

– Менять лимит?

– Это нужно сделать немедленно! Я говорил об этом много раз. Но я не говорю, что надо закрывать двери для иностранцев. Иностранцев может быть два-три человека, но они должны быть первоклассными футболистами. Они обязательно должны играть за национальные сборные своих стран, потому что туда попадают лучшие из лучших. Тогда они смогут привнести в российский чемпионат что-то новое.

Но неправильно, когда приглашают 10 иностранцев, из которых только один играет чуть лучше нашего футболиста. Их ставят, потому что за них платят большие деньги.

Я все время обращаюсь в РФС, чтобы они сделали лимит до трех человек. Но этого не происходит, потому что в исполкоме сидят представители бизнеса. Там только Михаил Данилович Гершкович и Никита Павлович Симонян – бывшие профессиональные футболисты.

Мы ничего не добьемся, пока не начнем думать о величии национальной сборной России. Сегодня Валерий Карпин не знает, кого пригласить в сборную. У нас нет 11-ти сильных игроков. Я никого не обвиняю, просто предлагаю изменить подход к нашему футболу. Сейчас у нас, к сожалению, очень слабый уровень, – сказал бывший вратарь сборной СССР.

Анзор Кавазашвили: «У нас чемпионат и Кубок России не среди российских футболистов – играют сборные Латинской Америки. Это удар по национальной гордости, унижение нашего футбольного менталитета»

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55 комментариев
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В Китае жёсткий лимит и где же великая сборная, Анзор?
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+72
Насколько этично со стороны журналистов задавать вопросы ветеранам, которые очевидно уже давно не в своём уме?! Вопрос риторический.
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В России многие деды на старости лет думают о величии
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Дед с утра накатил, а ему как раз позвонили
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Ответ yurist Cherchesova
В Китае жёсткий лимит и где же великая сборная, Анзор?
слишком сложные причинно-следственные связи для ему подобных. Он даже не удосужился посмотреть, сколько легионеров играет в чемпионатах с топовыми сборными - Англия, Франция, Испания, Германия. Вообще от реальности оторван
+20
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+16
Ответ Евгений Сидоров
Насколько этично со стороны журналистов задавать вопросы ветеранам, которые очевидно уже давно не в своём уме?! Вопрос риторический.
Согласен. Стыдно должно быть. Небось еле сдерживают смех, типа смотрите над пожилыми людьми угараю
+9
-4
+5
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Ну а теперь сравните реальные требования в Англии/ Испании/ Италии с требованиями в России и попробуйте найти что-то общее помимо слова «лимит».
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+5
Главная задача любого чиновника - периодические говорить популистский бред
+7
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+5
Агенты российских кудесников мяча одобряют)))
+6
-2
+4
Человек живёт в какой-то своей реальности, зачем брать у него интервью?
+4
-1
+3
Сделайте лимит только для команд которые спонсируются из бюджета государства, тратишь гос деньги? Будь добр играть с российскими игроками! А если клуб частный, пусть тратит на кого хочет.
+3
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Ответ Нефанатик
Главная задача любого чиновника - периодические говорить популистский бред
Только Кавазашвили не чиновник...
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Ну 2-3 пожалуй маловато будет, особенно если со следующего сезона сразу, но 5 и 6 в заявке - вполне достаточно, тем-более сейчас(пока у нас нет еврокубков)
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Ответ Евгений Сидоров
Насколько этично со стороны журналистов задавать вопросы ветеранам, которые очевидно уже давно не в своём уме?! Вопрос риторический.
Вы абсолютно правы. Это и есть журналистский троллинг. Точно также троллят Мостового. Мой близкий друг, которому у меня нет причин не доверять, говорил, что сам был этому свидетелем.
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а когда у сборной по футболу было то самое величие, о котором говорит дедушка?
в 60-е? или всплеск 1988 года?
То о чем он говорит возможно только в том случае, если наших паспортистов баблом не засыпать. Но тогда они опять же будут ныть, что тем самым 3 легионерам платят в 10 раз больше.
PS те самые лучшие из сборных своих стран предпочтут играть где то еще в Европе, чем на такое чемпионате водокачки
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давно пора запретить легов, нет смысла их сюда звать, нет еврокубков, чемп только выиграет от этого, все будут в более менее в равных условиях, плюс потолок зарплат, а там глядишь и чего получится
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У нас величии уже не будет ни где все и везде порушено
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Ответ Евгений Сидоров
Насколько этично со стороны журналистов задавать вопросы ветеранам, которые очевидно уже давно не в своём уме?! Вопрос риторический.
Вопрос не в возрасте. У нас тут и Мостовые с Терюшковыми постоянно на спорце. Помню был день как то, с Мостовым штук 6-7 новостей насчитал. Дело - в кликбейте. Что у журналистов что у спорца, который все это перепечатывает тут 😅
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Ответ Евгений Сидоров
Насколько этично со стороны журналистов задавать вопросы ветеранам, которые очевидно уже давно не в своём уме?! Вопрос риторический.
Калешин - не ветеран, а тоже какой-то профсоюз хочет сделать. И разогнать агентов 😆
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Думать о величии сборной России можно будет только после возвращения на международный уровень, сейчас главное максимально сохранить что имеем...
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Правильно , давайте сделаем лимит жестче , тем самым уроним уровень чемпионат до стадии регионального первенства , и вот тогда , к нам точно поедут топовые легионеры ….. получим дно , на которое ходит 2 человека , потому что посещаемость просядет еще больше …… проще говоря вернемся на уровень 90х в красивой обертке из новых стадионов после ЧМ 18 года , это гениально ….. естественно создадим еще 100500 комитетов , комиссий , где по кругу будут заседать одни и те же люди возраста 70+ из числа бывших / почетных …. Это как с фан уйди , когда оформили многие по заявлениям ответственных ( вообще это удобно оценивать самого себя ) , посещаемость летит вниз , а в Грозном найти никого не могут …….. Во всем мире , кто успешно играет на чемпионатах Европы и Мира , футбол это бизнес , шоу , основанная на конкуренции . Он хоть понимает , что когда / если / может быть нас вернут на мировую / европейскую арену , после ужесточения лимита , мы будем на уровне Фарерских островов ?
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Я бы понял, если бы испанцы или немцы об этом говорили, которые выиграли и Евро, и ЧМ 10-15 лет назад, а сейчас имеют слабые результаты, но в чём величие сборной России заключается? Не сборной СССР, которая играла при гораздо меньшей конкуренции, а именно сборной России?
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Ответ N23
Человек живёт в какой-то своей реальности, зачем брать у него интервью?
Чтобы у остальных подгорало и писали комментарии)
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Ответ Евгений Сидоров
Насколько этично со стороны журналистов задавать вопросы ветеранам, которые очевидно уже давно не в своём уме?! Вопрос риторический.
Ну Вас же сюда пускают
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Перегибает сильно. Хотя ограничить число иностранцев нужно до 8 и пусть хоть сразу все в основе выходят. Не вижу смысла, чтобы иностранцы на скамейке сидели вместо россиян. При таком лимите и игроки качественные будут, и конкуренция у россиян с ними появится.
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Как можно задавать вопросы этому умалишенному
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Ответ Игорь 60
Сам говорит, что нет хороших футболистов. От того что плохие будут выходить на поле вместо легионеров, они не станут лучше играть, потому что не умеют лучше, потому что их не научили. Поэтому надо начинать не с запрета на лимит, а с детского футбола, правильно учить детей играть, для этого надо что бы их тренировали хорошие специалисты. Именно тренировали, а не проводили с ними время отрабатывая мизерную зарплату. А для этого надо что бы деньги поступающие из бюджета и заработок РФС не растаскивался по карманам, а шел на зарплату тренеров. По моему результат труда любого тренера ( педагога) гораздо важнее результата труда теперешних депутатов и чиновников, а если судить по размерам зарплат то наоборот
А что надо сделать для того, чтобы бюджет не растаскивался по карманам? 😂 Это в России-то.
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Без качественной подготовки в ДЮСШ не бывает сильного чемпионата. Они также бестолково и криво играют, как и тридцать лет назад. Просто более ранние поколения были лучше развиты физически. С техникой было получше. Зачем нам такое количество посредственных легионеров? В «Спартаке» кроме Промеса никого нет... И тот попал в историю. Пусть их будет три! Больше мы не сможем пригласить, а тех, кого вижу, не намного лучше. Там, где экосистема нарушена, всегда много сорняков...
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Да для игр с Белоруссией и Таджикистаном вроде и так нормально
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О величии чего?
Или правильно сказать: о величии на фоне чего?
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