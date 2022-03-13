Рангник пошутил о хет-трике Роналду: «Может, стоит и дальше отправлять его в Португалию на 3 дня, а потом разрешать 2 дня не тренироваться»

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Ральф Рангник пошутил о хет-трике Криштиану Роналду.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался после матча АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:2), в котором форвард забил три гола.

«Мы шутили, что, может быть, стоит и дальше отправлять его в Португалию на три дня, а потом разрешать два дня не тренироваться.

В четверг он тренировался на прежнем уровне, поэтому я выпустил его в стартовом составе. Возможно, мы так и будем делать до конца сезона», – сказал Рангник.

Безумный хет-трик Роналду «Тоттенхэму» – 59-й в его карьере. Давайте все вместе: Siii 💎

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