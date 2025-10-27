«Реал» выиграл класико, «Зенит» сильнее «Динамо», Норрис стал 1-м в Мексике и возглавил «Ф-1», поражения «Ювентуса» и «Ман Сити», Петросян и Кондратюк победили в Магнитогорске и другие новости
1. «Реал» обыграл «Барселону» в ярком класико – 2:1! Беллингем забил и ассистировал Мбаппе, Килиан не реализовал пенальти, Педри удалили на 100-й минуте за вторую желтую. Из-за удаления возле скамейки запасных случилась стычка, еще одна потасовка завязалась после того, как Карвахаль жестом показал Ямалю, что тот много болтает. Также выяснилось, что Винисиус, который возмущался заменой, насмехался над Ламином во время игры, а после матча бразилец сказал «ты много болтаешь» и попытался подбежать к испанцу, когда тот предложил «встретиться снаружи».
«Реал» оторвался от «Барсы» на 5 очков и лидирует в Ла Лиге.
2. В Мир РПЛ «Зенит» победил «Динамо», пропустив первым – 2:1. Мантуан забил решающий мяч, гол Педро и красную вратаря Расулова отменили. «Акрон» сдержал «Локомотив» (1:1): Монтес забил с подачи Батракова с углового, Беншимол – после вброса мяча из аута. Гол Виктора Са принес «Краснодару» победу над «Рубином» (1:0), а «Пари НН» и «Балтика» не забили голов.
3. Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Мехико-2025, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й. Норрис стал лидером «Ф-1», отыграв отставание в 34 очка от Пиастри.
4. В Фонбет КХЛ «Автомобилист» уступил «Торпедо», ЦСКА победил «Амур», «Северсталь» обыграла «Шанхай», «Спартак» был сильнее «Сочи».
5. ⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». Аделия Петросян победила, Фролова – 2-я, Хуснутдинова – 3-я. Мужские соревнования выиграл Марк Кондратюк, опередив Федорова на 0,14 балла, Угожаев – 3-й. Мухортова и Евгеньев выиграли состязания пар, Осокина и Грицаенко – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и. Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, Леонтьева и Горелкин – 2-е, Шичина и Дрозд – 3-и.
6. «Ювентус» проиграл «Лацио» на выезде (0:1), пропустив на 9-й минуте. Команда Игора Тудора не выигрывает 1,5 месяца: три поражения подряд и пять ничьих, а голов нет 4 матча.
7. НХЛ. «Тампа» обыграла «Вегас» (2:1 ОТ), Кучеров забил победный гол, у Василевского первая победа в сезоне. «Миннесота» уступила «Сан-Хосе» (5:6 ОТ), несмотря на 3 (0+3) очка Капризова, Аскаров пропустил 5 шайб, но впервые в сезоне выиграл. «Калгари» прервал серию из 8 поражений, обыграв «Рейнджерс», Шестеркин пропустил 5 шайб. Все результаты дня – здесь.
8. «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» (0:1) на выезде, гол Эзе принес «Арсеналу» победу над «Кристал Пэлас» (1:0). «Канониры» лидируют в АПЛ после 9-го тура. «Борнмут» – 2-й, «Тоттенхэм» – 3-й, «Ман Сити» – 5-й, «МЮ» – 6-й, «Ливерпуль» – 7-й, «Челси» – 9-й.
9. «Шанхай» Слуцкого вырвал 2:2 на 100-й минуте, но упустил шанс сравняться с лидером чемпионата Китая за 2 тура до конца. Оба конкурента потеряли очки.
10. НБА. 51+11+9 от Ривза принесли «Лейкерс» победу над «Сакраменто», 40 очков Кэма Томаса не помогли «Бруклину» обыграть «Сан-Антонио» (у Вембаньямы 31+14), 22 очка Купера Флэгга помогли «Далласу» одержать 1-ю победу в сезоне – над «Торонто». Все результаты дня – здесь.
11. «Серик» уволил Сергея Юрана после 5 матчей без побед, сообщает журналист Назим Тюркнас. По данным Ивана Карпова, Юран обматерил Садыгова после 0:4 от «Пендикспора» – Туфан предъявил претензию, что его сын не вышел в старте.
12. Священник окропил святой водой поле стадиона «Пари НН» перед матчем с «Балтикой».
13. Официальный аккаунт Олимпиады-2026 опубликовал фото Камилы Валиевой в подборке, посвященной дню пасты.
Цитаты дня.
Дзюба о «Мордовия Арене» после 1:1 с «Локо»: «Преступление – играть на таком поле, это ужас, катастрофа. Ненормально, что у 3-4 человек спазм задней поверхности»
Тутберидзе – Петросян после проката на Гран-при в Магнитогорске: «Адель, а что такая вся в сомнениях?»
Отец Илона Маска, посетивший матч «Ак Барса»: «Казань напомнила Сан-Антонио в Техасе, но здесь лучше. На Западе говорят много лжи о России, это одна из самых передовых стран мира»
Карпин о судействе в матче с «Зенитом»: «Семак недоволен, я недоволен. Это надо умудриться всех вывести из себя. Кто‑то должен с этим разбираться»
«Ямаль и Винисиус поупражнялись в нарциссизме. Обоих нужно критиковать, но никто в «Барсе» и «Реале» не способен им ничего сказать». Канисарес о стычке в класико
Андрей Мостовой о показе матча «Зенит» – «Динамо» вместо класико: «Понимал, что мы сместили Ямаля и Мбаппе Тюкавиным и Мостовым. Нет разницы вообще»