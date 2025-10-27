«Реал» выиграл класико, «Зенит» сильнее «Динамо», Норрис стал 1-м в Мексике и возглавил «Ф-1», поражения «Ювентуса» и «Ман Сити», Петросян и Кондратюк победили в Магнитогорске и другие новости

1. «Реал» обыграл «Барселону» в ярком класико – 2:1! Беллингем забил и ассистировал Мбаппе, Килиан не реализовал пенальти , Педри удалили на 100-й минуте за вторую желтую. Из-за удаления возле скамейки запасных случилась стычка, еще одна потасовка завязалась после того, как Карвахаль жестом показал Ямалю, что тот много болтает. Также выяснилось, что Винисиус, который возмущался заменой , насмехался над Ламином во время игры, а после матча бразилец сказал «ты много болтаешь» и попытался подбежать к испанцу, когда тот предложил «встретиться снаружи».

«Реал» оторвался от «Барсы» на 5 очков и лидирует в Ла Лиге.

2. В Мир РПЛ «Зенит» победил «Динамо», пропустив первым – 2:1. Мантуан забил решающий мяч, гол Педро и красную вратаря Расулова отменили . «Акрон» сдержал «Локомотив» (1:1): Монтес забил с подачи Батракова с углового, Беншимол – после вброса мяча из аута. Гол Виктора Са принес «Краснодару» победу над «Рубином» (1:0), а «Пари НН» и «Балтика» не забили голов .

3. Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Мехико-2025, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й. Норрис стал лидером «Ф-1», отыграв отставание в 34 очка от Пиастри.

4. В Фонбет КХЛ «Автомобилист» уступил «Торпедо», ЦСКА победил «Амур», «Северсталь» обыграла «Шанхай», «Спартак» был сильнее «Сочи».

5. ⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». Аделия Петросян победила , Фролова – 2-я, Хуснутдинова – 3-я. Мужские соревнования выиграл Марк Кондратюк, опередив Федорова на 0,14 балла, Угожаев – 3-й. Мухортова и Евгеньев выиграли состязания пар , Осокина и Грицаенко – 2-е, Артемьева и Брюханов – 3-и. Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду , Леонтьева и Горелкин – 2-е, Шичина и Дрозд – 3-и.

6. «Ювентус» проиграл «Лацио» на выезде (0:1), пропустив на 9-й минуте. Команда Игора Тудора не выигрывает 1,5 месяца : три поражения подряд и пять ничьих, а голов нет 4 матча.

7. НХЛ. «Тампа» обыграла «Вегас» (2:1 ОТ), Кучеров забил победный гол , у Василевского первая победа в сезоне. «Миннесота» уступила «Сан-Хосе» (5:6 ОТ), несмотря на 3 (0+3) очка Капризова , Аскаров пропустил 5 шайб, но впервые в сезоне выиграл. «Калгари» прервал серию из 8 поражений , обыграв «Рейнджерс», Шестеркин пропустил 5 шайб . Все результаты дня – здесь .

8. «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» (0:1) на выезде, гол Эзе принес «Арсеналу» победу над «Кристал Пэлас» (1:0). «Канониры» лидируют в АПЛ после 9-го тура. «Борнмут» – 2-й, «Тоттенхэм» – 3-й, «Ман Сити» – 5-й, «МЮ» – 6-й, «Ливерпуль» – 7-й, «Челси» – 9-й.

9. «Шанхай» Слуцкого вырвал 2:2 на 100-й минуте, но упустил шанс сравняться с лидером чемпионата Китая за 2 тура до конца. Оба конкурента потеряли очки.

10. НБА. 51+11+9 от Ривза принесли «Лейкерс» победу над «Сакраменто», 40 очков Кэма Томаса не помогли «Бруклину» обыграть «Сан-Антонио» (у Вембаньямы 31+14 ), 22 очка Купера Флэгга помогли «Далласу» одержать 1-ю победу в сезоне – над «Торонто». Все результаты дня – здесь .

11. «Серик» уволил Сергея Юрана после 5 матчей без побед, сообщает журналист Назим Тюркнас. По данным Ивана Карпова, Юран обматерил Садыгова после 0:4 от «Пендикспора» – Туфан предъявил претензию, что его сын не вышел в старте.

12. Священник окропил святой водой поле стадиона «Пари НН» перед матчем с «Балтикой».

13. Официальный аккаунт Олимпиады-2026 опубликовал фото Камилы Валиевой в подборке , посвященной дню пасты.

Цитаты дня.

Дзюба о «Мордовия Арене» после 1:1 с «Локо»: «Преступление – играть на таком поле, это ужас, катастрофа . Ненормально, что у 3-4 человек спазм задней поверхности»

Тутберидзе – Петросян после проката на Гран-при в Магнитогорске: «Адель, а что такая вся в сомнениях?»

Отец Илона Маска, посетивший матч «Ак Барса»: «Казань напомнила Сан-Антонио в Техасе, но здесь лучше . На Западе говорят много лжи о России, это одна из самых передовых стран мира»

Карпин о судействе в матче с «Зенитом»: «Семак недоволен, я недоволен. Это надо умудриться всех вывести из себя . Кто‑то должен с этим разбираться»

«Ямаль и Винисиус поупражнялись в нарциссизме . Обоих нужно критиковать, но никто в «Барсе» и «Реале» не способен им ничего сказать». Канисарес о стычке в класико

Андрей Мостовой о показе матча «Зенит» – «Динамо» вместо класико: «Понимал, что мы сместили Ямаля и Мбаппе Тюкавиным и Мостовым. Нет разницы вообще»

