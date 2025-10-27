42

Норрис стал лидером «Ф-1», отыграв отставание в 34 очка от Пиастри

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Мехико, в то время как его напарник Оскар Пиастри, лидировавший в чемпионате, занял пятое место.

Успех позволил британцу вернуться на первую позицию в личном зачете. Соперников разделяет одно очко: Ландо набрал 357 баллов, Оскар – 356. На счету гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который финишировал третьим в Мексике, 321 балл.

Норрис захватил лидерство в первой гонке сезона, а на пятом этапе в апреле его обогнал Пиастри. После технического схода в Нидерландах отставание Ландо составляло 34 очка.

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
