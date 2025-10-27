  • Спортс
  Кучеров забил победный гол «Вегасу», став 1-й звездой матча. У форварда «Тампы» 3+5 в 7 играх
Никита Кучеров забил победный гол в матче НХЛ с «Вегасом» (2:1 ОТ).

Форвард «Тампы» забросил шайбу на 61-й минуте и был признан первой звездой.

Россиянин набрал 8-е (3+5) очко в сезоне, всего он провел 7 игр.

Сегодня за 22:07 (7:05 – в большинстве, 0:05 – в меньшинстве) у Кучерова 2 броска в створ ворот, 3 потери шайбы, полезность – «0».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
