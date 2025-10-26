Педри получил вторую желтую за фол на Тчуамени на 100-й минуте класико. Из-за удаления началась стычка у скамеек запасных

Педри был удален в класико «Барселоны» и «Реала».

Каталонцы проиграли в матче Ла Лиги со счетом 1:2.

На 10-й добавленной ко второму тайму минуте хавбек «Барсы» Педри получил вторую желтую карточку от судьи Сесара Сото Градо – за подкат в ноги Орельену Тчуамени.

После удаления у скамеек запасных началась стычка. В ней принимали участие игроки и члены штабов обеих команд, включая Винисиуса , Килиана Мбаппе , Андрея Лунина, Эдера Милитао, Алекса Бальде.

Фото: скриншоты трансляции «Матч Футбол 2»