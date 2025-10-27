Шестеркин пропустил 11 шайб в 2 последних играх. Вратарь отразил 25 из 30 бросков в матче «Рейнджерс» с «Калгари»
Игорь Шестеркин пропустил 11 шайб в 2 последних матчах.
Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (1:5).
29-летний россиянин отразил 25 из 30 бросков (83,3%). В прошлом матче с «Сан-Хосе» (5:6 ОТ) он пропустил 6 шайб.
В 8 матчах в текущем сезоне у Шестеркина 2 победы и 6 поражений при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,25.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
