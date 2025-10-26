«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в 13-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена».
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 17:30 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 13 тур
26 октября 14:30, Газпром Арена
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
