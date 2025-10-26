«Зенит» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Зенит» сыграет с московским «Динамо» в 13-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена».

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ