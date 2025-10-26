НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Сан-Антонио», «Сакраменто» примет «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

«Бруклин » и Егор Дёмин встретятся с «Сан-Антонио » Виктора Вембаньямы. «Сакраменто » и Расселл Уэстбрук сыграют с «Лейкерс », участие в матче суперзвезды «озерников» Луки Дончича находится под вопросом. НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.