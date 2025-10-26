НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Сан-Антонио», «Сакраменто» примет «Лейкерс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
«Бруклин» и Егор Дёмин встретятся с «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.
«Сакраменто» и Расселл Уэстбрук сыграют с «Лейкерс», участие в матче суперзвезды «озерников» Луки Дончича находится под вопросом.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
