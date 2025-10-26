НХЛ. «Нью-Джерси» против «Колорадо», «Тампа» примет «Вегас», «Виннипег» сыграет с «Ютой», «Рейнджерс» в гостях у «Калгари»
В регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.
«Нью-Джерси» будет противостоять «Колорадо», «Тампа» примет «Вегас», «Виннипег» сыграет с «Ютой», «Рейнджерс» проведет гостевой матч с «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
