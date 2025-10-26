«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
«Реал» примет «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:15 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».
Ла Лига Испания. 10 тур
26 октября 15:15, Сантьяго Бернабеу
Не начался
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7288 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости