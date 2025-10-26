«Реал» оторвался от «Барсы» на 5 очков после победы в класико и лидирует в Ла Лиге

«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» после победы в Ла Лиге.

«Мадрид » выиграл со счетом 2:1 в матче 10-го тура чемпионата Испании .

После этой победы у команды Хаби Алонсо 27 очков, она лидирует в Ла Лиге. «Барселона » с 22 очками осталась на втором месте.

Третьим идет «Вильярреал» с 20 баллами. На данную минуту на четвертом месте «Эспаньол», но в понедельник его могут обогнать либо «Атлетико », либо «Бетис».