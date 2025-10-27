Видео
Остин Ривз набрал 51 очко в победном матче с «Сакраменто» – новый рекорд карьеры

Защитник «Лейкерс» выдал лучший матч карьеры.

Остин Ривз набрал рекордные для себя 51 очко, включая четыре решающих штрафных броска в последние 32 секунды, благодаря чему «Лейкерс» победили «Сакраменто» со счетом 127:120 в отсутствие Луки Дончича.

Ривз реализовал 12 из 22 бросков с игры, забросил 6 трехочковых из 10 и 21 из 22 штрафных. Также на его счету 11 подборов и 9 результативных передач.

Защитник «Лейкерс» стал всего четвертым игроком за последние 40 лет, набравшим не менее 50 очков, 11 подборов и 9 передач в одной игре, присоединившись к Дончичу, Расселлу Уэстбруку (дважды) и Джеймсу Хардену (дважды). 

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон набрал 22 очка и собрал 15 подборов. Форвард Руи Хатимура добавил 18 очков.

Защитник «Сакраменто» Зак Лавин записал на свой счет 32 очка, возглавив список из шести игроков «Кингс», набравших двузначное количество очков.

Защитник Демар Дерозан добавил 21 очко, центровой Домантас Сабонис принес своей команде 10 очков и 14 подборов, в то время как защитник Деннис Шредер набрал 18 очков и отдал 12 результативных передач.

Лука Дончич был вынужден пропустить игру из-за растяжения пальца на левой руке и ушиба левой голени. Его состояние будет оценено снова примерно через неделю.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
