  • Карвахаль после класико жестом показал Ямалю, что он много болтает. Началась стычка «Реала» и «Барсы», Ламин сказал кому-то: «Увидимся снаружи»
Карвахаль после класико жестом показал Ямалю, что он много болтает. Началась стычка «Реала» и «Барсы», Ламин сказал кому-то: «Увидимся снаружи»

В конце матча «Реала» и «Барсы» возникла стычка из-за жеста Ламину Ямалю.

«Мадрид» обыграл «Барсу» в класико со счетом 2:1.

Сразу после финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что он слишком много говорит. Вероятно, это связано с высказываниями Ямаля перед игрой: ранее он на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».

После жеста Карвахаля на поле началась стычка с участием игроков обеих команд. В нее вмешались сотрудники службы безопасности стадиона.

Вскоре после начала стычки Ямаля увели с поля. As пишет, что Ламин спорил с Тибо Куртуа. Marca утверждает, что игрок «Барселоны» сказал кому-то: «Увидимся снаружи».

Фото: скриншоты трансляции «Матч Футбол 2»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
