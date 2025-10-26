Карвахаль после класико жестом показал Ямалю, что он много болтает. Началась стычка «Реала» и «Барсы», Ламин сказал кому-то: «Увидимся снаружи»

В конце матча «Реала» и «Барсы» возникла стычка из-за жеста Ламину Ямалю.

«Мадрид » обыграл «Барсу» в класико со счетом 2:1.

Сразу после финального свистка защитник «Реала» Даниэль Карвахаль жестом показал вингеру каталонцев Ламину Ямалю, что он слишком много говорит. Вероятно, это связано с высказываниями Ямаля перед игрой: ранее он на стриме медиафутбольной лиги Kings League заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются ».

После жеста Карвахаля на поле началась стычка с участием игроков обеих команд. В нее вмешались сотрудники службы безопасности стадиона.

Вскоре после начала стычки Ямаля увели с поля. As пишет , что Ламин спорил с Тибо Куртуа . Marca утверждает , что игрок «Барселоны» сказал кому-то: «Увидимся снаружи».

Фото: скриншоты трансляции «Матч Футбол 2»