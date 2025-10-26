Священник окропил святой водой поле стадиона «Пари НН» перед матчем с «Балтикой». У команды Шпилевского 7 поражений подряд и 15-е место в РПЛ

Поле стадиона «Пари НН» освятили перед матчем с «Балтикой».

Команды играют в Нижнем Новгороде в рамках 13-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).

За час до начала матча на поле «Совкомбанк Арены » вышел священник и окропил газон святой водой, сообщает «Матч ТВ».

В сезоне-2025/26 у «Пари НН » 3 победы и 15 поражений в 18 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России.Сейчас у нижегородцев серия из семи поражений подряд.

Команда под руководством Алексея Шпилевского занимает предпоследнее 15-е место в таблице чемпионата России, набрав 6 очков.