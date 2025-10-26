«Акрон» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 13:00
«Локомотив» сыграет в гостях с «Акроном» в 13-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в Саранске на «Мордовия Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 13 тур
26 октября 10:00, Мордовия Арена
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?7062 голоса
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости