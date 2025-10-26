«Арсенал» лидирует в АПЛ после 9-го тура. «Борнмут» – 2-й, «Тоттенхэм» – 3-й, «Ман Сити» – 5-й, «МЮ» – 6-й, «Ливерпуль» – 7-й, «Челси» – 9-й

«Арсенал» лидирует в АПЛ после 9-го тура.

После победы над «Кристал Пэлас» (1:0) команда Микеля Артеты занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Вторым идет «Борнмут » с 18 баллами, на третьей строчке располагается «Тоттенхэм» – у него 17 очков. Замыкает первую четверку «Сандерленд » с 17 баллами.

«Манчестер Сити » и «Манчестер Юнайтед » набрали по 16 очков и занимают 5-е и 6-е места соответственно, седьмым идет «Ливерпуль » (15 баллов), восьмой – «Астон Вилла» (15). «Челси» с 14 очками занимает 9-е место.